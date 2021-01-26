Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetler... Hepsi güzelliğiyle hayran bırakıyor

İstanbul’a yakın

Aydınpınar Şelalelesi / Düzce

Düzce’ye 10 km mesafede bulunan şelalenin çevresi aynı zamanda tabiat parkı olarak tescillenmiş. Tabiat Parkı içinde doğa yürüyüşü, foto-safari, çadır kampı vb. aktiviteler yapılabiliyor.









Görenler hayran kalıyor

Yerköprü Şelalesi / Mersin

2011 yılında Tabiat Anıtı olarak tescillenen Yerköprü Şelalesi, Ermenek Çayı üzerinde bulunmakta. Görenlerin hayran kaldığı muhteşem bir güzelliğe sahip. Mut İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki şelalenin yaklaşık 30 metre yükseklikten akan suları, coşkun hâliyle tam da kartpostallık denebilecek bir görüntü sunar.









Fotoğraf tutkunları için cennet

Gölalan Şelaleleri / Samsun

Samsun’un Canik ilçesi sınırları içinde yer alan Gölalan köyü yakınında yer almaktadır. Dere yatağında irili ufaklı birçok şelale olsa da görülmeye değer iki büyük şelale ve etrafındaki kayalar fotoğraf tutkunları için göz kamaştırıcı bir güzellik sergilemekte...









Göz kamaştıran bir güzellik

Muradiye Şelalesi / Van

Tendürek Dağı’ndan beslenen Bend-i Mahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi ve yanı başındaki asma köprü, görkemli ve estetik görüntüsüyle adeta göz kamaştıran bir güzellik sergilemekte. Van’a 80 km uzaklıktadır.









28 şelaleden oluşuyor

Erfelek Tatlıca Şelaleleri / Sinop

Sinop’un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşuyor. En büyük şelale, yüksekliği neredeyse 20 metreyi bulan suyun görkemli düşüşüyle hayranlık uyandırıyor. İlk iki şelaleden sonra iki kilometre boyunca sıralanan diğer şelaleleri yakından görebilmenin tek şartı ise son derece heyecan ve adrenalin yüklü su yürüyüşü yapmak ve bir biri ardı sıra gelen şelaleleri tırmanmakla mümkün…









Bahar aylarının güzeli

Kapuzbaşı Şelaleleri / Kayseri

Aladağlar Milli Parkı’nın sınırları içerisinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri, özellikle bahar aylarında kar ve buzların erimesi sonucu oluşan Aksu ve Aladağ çayları üzerinde yer alıyor. Türkiye’nin debisi en yüksek şelalesi unvanına sahip. Hacer Ormanları bölgesinde yekpare bir kaya yüzeyinden inanılmaz bir basınçla fışkıran bu şelaleler, yedi ayrı noktadan yeryüzüne çıkıyor.







