Keşfedilmeyi bekleyen cennet: Aladağlar Milli Parkı

Aladağlar, bitki türleri bakımından da zengin ve ilgi çeken bir yöre. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının 30 dereceyi aştığı bölgede böylesine güzelliklerle karşılaşmak gerçekten şaşırtıcı oluyor. Aladağlar Milli Parkının kaynak değerleri; Yedigöller, Hacer Ormanı, Aksu Kanyonu, Zamantı Vadisi ve Kapuzbaşı Takım Şelaleleri olarak sıralanabilir. Ayrıca Demirkazık Tepesi, Emli Vadisi ve Acısu kaynak değerlerine de sahip. Kısaca tabii hayatta aradığınız her şey burada mevcut.









Aladağlar Milli Parkı’nda özellikle buzul ve karstik topoğrafyanın etkili olduğu yüksek rakımlı kar ve buzul suları ile beslenen Yedigöller’e hayran olacaksınız. Türkiye’nin en büyük post ormanı olma özelliği taşıyan Hacer ormanı ise Toroslar üzerindeki Yedigöller ve Kapuzbaşı mevkilerini birbirine bağlıyor. Yüksekliğin 3 bin metreye kadar çıktığı bu muhteşem ormanda mutlaka bir yürüyüş yapmalısınız. Nitekim yerli veya yabancı turistler Aladağlar Milli Parkına Niğde ili, Çamardı ilçesi tarafından (Demirkazık) giriş yaparak ve 4 ile 7 gün arasında değişen, sularını kaynaklardan içerek gidilen doğa yürüyüşü yapabiliyor. Hacer ormanındaki kaynaklardan beslenip üzerindeki bazı parkurlarda rafting yapılabilen Zamantı ırmağı kendi adında bir vadiden akıp aşağılarda Seyhan’la birleşiyor. Nisan- Ekim ayları arasında Zamantı Irmağı’nda yaklaşık 15 km’lik bir güzergahta rafting yapılıyor.









Milli Park içinde Buzul Gölleri ve toplam 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Şelaleleri de görülmeye değer yerlerden. Burada debisi ve düşüş yüksekliği bakımından Türkiye’nin en büyük ve ilgi çekici takım şelaleleri ile doğaseverlerin her aradıklarını bulabilecekleri bir cazibe alanı, doğa cenneti olan Kaya Pınarlarında buz gibi suyun tüm negatifliğinizi aldığını hayretle hissedeceksiniz. Birer doğa harikası olan şelaleler ve çevreleri, el değmemiş yapıda olup birkaç küçük ahşap baraka dışında hiçbir yapı ve tesis içermiyor. Yükseklikleri 30-86 metre arasında değişen şelalelerin yanı başında yer alan düzlükler doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler için kamp alanı olarak kullanılıyor.









Aladağlar Milli Parkı'na nasıl gidilir?

Aladağlar Milli Parkı’na Adana, Kayseri ve Niğde’yi çevreleyen karayolu, demiryolu ve havayolu üzerinden ulaşmak mümkün. Adana ve Kayseri’deki havalimanları bölgeye en kısa sürede ulaşmak için ideal. Demirkazık Köyü’ne ulaşım için Niğde ili üzerinden otobüsle öncelikle Çamardı ilçesine ulaşıp buradan 15 km gittikten sonra milli parka ulaşabilirsiniz. Kayseri üzerinden ise öncelikle Yahyalı ilçesine ulaşıp buradan 30 km gittikten sonra milli parka ulaşabilirsiniz.







