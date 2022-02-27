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Kentin en fotojeniği
Seyahat
Haber Giriş: 27.02.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Kentin en fotojeniği

Fotoğrafta binaların ortasındaki yapı aslında bir kale olmamasına karşın etrafı sarmalamış hali ve görüntüsü nedeniyle kale olarak nitelendiriliyor. Adı Wasserschloss olan yapı 1905-1907 yılları arasında inşa edilmiş. Bir zamanlar bulunduğu liman bölgesinin çalışanlarının yaşadığı kale şimdilerdeyse içinde restoran ve kafe gibi bölümler olan ve turistler tarafından kentin en çok fotoğraflanan noktası. Bu bölge kaleyle birlikte 2015’ten bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde.

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Fotoğraftaki yapının bulunduğu şehrin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 27 Şubat Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Kentin en fotojeniği

Geçen haftanın kazananı Tanzer Uçar (Guinigi Kulesi)

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