Kent kültürü de Anadolu’da doğdu

Şimdiye kadar alanın sadece yüzde 6’sı kazıldı. Çatalhöyük, 1960’lardan bu yana kentleşme tarihinde ilk kent olarak biliniyor. Yeni buluntularla buranın sadece büyüklüğüyle ve nüfusuyla değil varlıklarıyla da ‘kent kültürünü’ başlatan merkez olduğu söylenebiliyor. Öte yandan, Göbeklitepe’yle Çatalhöyük arasında herhangi bir taşıyıcı olmamasına rağmen, benzer duvar resimleri bulunması dikkat çekiyor.