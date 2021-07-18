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Kent kültürü de Anadolu’da doğdu
Seyahat
Haber Giriş: 18.07.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Kent kültürü de Anadolu’da doğdu

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Çatalhöyük’te sürdürülen kazı çalışmalarında ikinci bir mahalleye rastlandı.

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Şimdiye kadar alanın sadece yüzde 6’sı kazıldı. Çatalhöyük, 1960’lardan bu yana kentleşme tarihinde ilk kent olarak biliniyor. Yeni buluntularla buranın sadece büyüklüğüyle ve nüfusuyla değil varlıklarıyla da ‘kent kültürünü’ başlatan merkez olduğu söylenebiliyor. Öte yandan, Göbeklitepe’yle Çatalhöyük arasında herhangi bir taşıyıcı olmamasına rağmen, benzer duvar resimleri bulunması dikkat çekiyor.

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