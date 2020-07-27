Kemerli turizmci, bayramdan umutlu

Kemer'de turizmciler, Kurban Bayramı dolayısıyla iç pazarda haraketlilik yaşanacağını, özellikle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'in doluluk oranlarının artacağını umut ettiklerini söyledi. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı turizmci Volkan Yorulmaz, "Önümüzde turizm sezonunun önemli dönemeçlerinden olan bayram tatilimiz var. Kemer tüm birimleriyle, tüm bölgeleriyle bayramda misafirlerimizi ağırlamak için hazır. Bugün ve birkaç gündür yaptığım gözlemlerde Beldibi'nden Çıralı'ya kadar sosyal mesafe korunarak denize girip, harika bir tatil geçirmeleri mümkün. Dolayısıyla ben özellikle yerli misafirlerimize Kemer bölgesini gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bu bağlamda, özel bir döneme giriyoruz. Herkesin şimdiden bayramını kutlamış olayım bu vesileyle de Kemer'de görmek istiyoruz tüm misafirlerimizi" dedi.



'ALTERNATİF PAZARLARDA DA HAREKET BAŞLADI'



Otellerin kapasitelerini düşürdüğünü ve yüzde 60 maksimuma göre ayarlandığını anlatan Volkan Yorulmaz, "O yüzde 60'ı bayramda doldurmaya yaklaşırız diye düşünüyorum. Bu arada iç pazarın dışında pazarlarda da hareketlilik başladı. Ukrayna, Belarus, Moldova gibi alternatif pazarlarda da hareket başladı. Şu anda yüzde 50- 60 doluluklara gelen tesislerimiz de var. Yeni açacak tesisler de var. Dolayısıyla tüm otellerin bayramda yüzde 60 dolulukları yakalayacağına inanıyorum" diye konuştu.



KARASELVİ: BAYRAM BİZİM İÇİN İYİ OLACAK



Fame Residence Otel Göynük İşletme Müdürü Mustafa Karaselvi de şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiye etmiş olduğu güvenli turizm sertifikasını aldıktan sonra tesislerimiz açıldı. Şu anda misafirlerimizi kabul etmekteyiz. Öncelikli iç pazarla başladık. Avrupa'nın ve Balkanların bazı ülkelerinden de misafirlerimiz gelmeye devam etmekte. Ancak önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı ile birlikte iç pazardaki sayıların daha fazla artacağını düşünüyoruz. Şu anda misafirlerimizden aldığımız geri bildirimler bu yönde. Zaten şu anda aldığımız önlemlerden dolayı ful kapasiteyle çalıştıramıyoruz. Yüzde 60 doluluklar maksimumda görünüyor şu anda. Bu yönde artışları bekliyoruz. Bayram bizim için iyi olacak."









KIPÇAK: İÇ TURİZMİN DORUK NOKTASINA ULAŞACAĞI DÖNEME GİRİYORUZ



Barut Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak ise, "Bayram süreci geliyor ve iç turizmin artık doruk noktasına ulaşacağı bir döneme geliyoruz. İnsanlarımızın ilk tatillerinden olumlu izlenimlerle dönmesi sonucu artık talep daha da fazla arttı. Bayramda bu doruk noktaya ulaşacaktır. Buradan herkesin şimdiden Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.



KILIÇ: BAYRAM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM



L'oceanica Beach Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, "Önümüzdeki günlerde bayram için hazırlıklarımız tamam. Artık Türk misafirlerimizi bekliyoruz. Umarım bayramda istediğimiz doluluğu yakalayabiliriz. Şu an itibariyle otellerimiz müsait. Biz bu Covid-19 ile ilgili her türlü önlemlerimizi aldık. Zaten bu önlemlerimizi almadan da otellerimizi açamıyoruz. Şu anda tesislerimizde bulunan tüm konuklarımız memnun, mutlu ve bu Covid-19 ile ilgili hiçbir sıkıntıları olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da biz huzurluyuz. Şu anda tesisimizde Ukrayna, Belarus, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Türk misafirlerimiz bulunmakta" diye konuştu.