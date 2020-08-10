MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü
GeriSeyahat Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü

Ana kemerinde 'mescit' bulunan ve 7 asırdır korunan tarihi Kurt Köprü, geçmiş ile günümüz arasında köprü oluyor. Samsun'a yolu düşenler bu farklı yapıyı görmeden dönmüyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Tekkekıran Mahallesi’nde İstavroz Çayı üzerinde yer alan ve kemerinde bulunan mescitle dikkat çeken 7 asırlık Kurt Köprü tarihi, mimarisi ve çevresindeki doğal güzelliklerle turizm için önemli mekanlardan bir tanesi olarak vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kemerinde mescit bulunan 7 asırlık köprü


Bizans döneminde yapıldığı ve Selçuklular döneminde onarım gördüğü düşünülen köprü, 95 metre uzunluğunda ve 4,8 metre genişliğine sahip. 2 ana kemer ve 2 tahliye gözü bulunan tarihi köprü büyüklüğü ve ihtişamıyla ilgi çekiyor. 2008 yılında yapılan restore ile mescidi ziyarete kapatılan Kurt Köprü, turizme köprü oluyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok insan köprüyü ziyaret ediyor. Yerli vatandaşlar ise köprünün gölgesinde çayın kenarında piknik yapıyor.

Restorasyonda mescide inen merdiven kaldırılmış

Köprünün tarihi ve şu anki durumu hakkında bilgiler veren Tekkekıran Mahallesi Muhtarı Engin İnan, “2008 yılında restore edildi. 2 milyon TL harcandı bu köprüye. Daha öncesinde tahrip edildiğinde dolayı bu kadar geniş değildi. Vatandaşlarımız piknik yapmak amaçlı, bu tarihi değer görmek amaçlı köprüyü ziyaret ediyor. 7 asırlık bir köprü ve orta ayağında 3 kişinin rahatlıkla namaz kılabileceği kadar bir alanı var. Burası İpek Yolu olarak da kullanılıyordu. Köprü hem o vazifeyi görüyor hem de geçişlerde namaz kılmak için kullanılan bir alan oluşturuyordu. Restoreden önce mescide inen bir merdiven vardı. Şu anda olmadığı için inmek mümkün değil. Köprüye gelen yollar pek elverişli değil. Yollarının yapılması gerekiyor. Yapılırsa daha fazla kişinin köprüyü ziyaret edeceğini düşünüyorum” dedi.

Kemerinde mescit bulunan 7 asırlık köprü


Köprüyü ziyaret eden ve fotoğraflarını çeken vatandaşlar ise, “Buraya her sene geliyoruz. Doğal bir yer ve geçmişi bizi etkiliyor. Yurt dışından ve içinden buraya çok sayıda insan geliyor. Dağlar arasında bir yerde yer alması ve altından akan akarsu ile çok güzel bir bütünlük oluşturuyor” diye konuştular.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle