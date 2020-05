Kemer 2020 turizm sezonuna hazır

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüş görüldü. İyileşen hasta sayılarındaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından normalleşme takvimini açıklaması ve seyahat yasağının kaldırılmasıyla Antalyalı turizmciler de sezona 'merhaba' diyebilmek için çalışmalarını hızlandırdı.







Antalya'nın ünlü turizm destinasyonlarından olan Kemer ilçesinde aynı zamanda Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı olan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatları doğrultusunda geçen 2019 yılı turizm sezonunun sonlanmasının ardından başlayan ve birçoğu mart ayının başında tamamlanan hazırlıklar, Kemer Kaymakamlığı ile uyumlu şekilde, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük titizlikle yürütüldü. Şimdi Kemerli turizmciler ilk olarak sezona iç pazar ile haziran ayında merhaba demek için çalışmalarına hız verdi.



'ŞU ANDA BİZ SEZONA HAZIRIZ'



Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, "Tabii ilk etapta Covid-19 ile bir mücadele sürecini başlattık. Ama tabii bu süreç devam ederken, biz de aynı zamanda hem belediye olarak hem de Kemer'de turistik otelciler olarak sezon hazırlıklarımızı da yaptık. Şu anda biz sezona hazırız. Önemli olan müşterilerin gelmeye başlaması. Zaten ilk etapta yerli misafirlerimizle başlayacağız. Ondan sonra da havayolu şirketleri uçmaya başladığı zaman yabancıya açacağız. Yani şu anda Kemer'deki tüm tesisler misafirlerini ağırlamak için hazır. Önemli olan önümüzdeki bu süreçte hareketliliğin sağlanmasını beklemek. Her şeyimiz hazır, sahilinden tutun da yollarımız, aydınlatmalarımıza kadar her şeyimiz hazır. Sadece eksiğimiz olan misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Kemer 2020 yılı yaz sezonuna hazır" dedi.







'İLK ÖNCE İÇ PAZAR HAREKETLENECEK'



KETAV ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı turizmci Volkan Yorulmaz, "Ocak ayından itibaren zaten biz hazırız. Hem otelciler nezdinde hem de şehir olarak Antalya ve Kemer olarak hazırız. Buradaki tabi ki süreç bizim hazır olmamızdan ziyade dünya hazır mı? Türkiye buna hazır mı? Bunu konuşmak lazım. Bu geldiğimiz noktada tabi sevindirici durumlar var. Antalya belli ki bu vaka sayılarında ve yeni vaka sayıları olmadığı için tahmin ediyoruz, şu anda karantina kaldırıldı. Dolayısıyla Antalya'da yeşil ışık gözüktü. Kemer için de aynı şey gözüktü. Kemer'de hemen hemen hiç vaka olmadı, onu zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla biz Kemer olarak hazırız. Buradaki en önemli konu, tüm dünyanın buna hazır olması, uçuşların başlaması. Tabii ilk önce iç pazar hareketlenecek. Gözüken o. Planlamamızı biz haziran ortasına göre yapıyoruz. Mayıs sonu, haziran başı açacak otellerimiz var. 1 Haziran itibariyle periyot periyot ümit ediyorum açılışlar başlayacak. Temmuz ayı gibi de iyice hareket başlar diye ümit ediyoruz. Avrupa da uçuşlarını ona göre planlıyor, temmuz ayına göre. Temmuz sonu ağustos başı gibi Rusları da bekliyoruz. Dolayısıyla tahmin ediyorum ağustosta biraz daha normalleşmiş ve turizm adına bir şeyleri daha farklı konuşacak noktaya gelebileceğiz" diye konuştu.









Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler de şöyle konuştu: "Kemer gerçekten turizm sezonuna fiziksel olarak hazır. Altyapısal olarak hazır. Fakat mevcut gündem koronavirüs. Bundan sonraki olay tamamen ticari işletmelerin ve konaklama tesislerinin bu düşüncedeki kendi kararları, tercihleri ne yönde olacaksa açma ya da kapama yönünde ona göre kendileri değerlendirecektir. Buna da saygı göstermek lazım. Ama fiziki olarak Kemer turizm sezonuna plajlarıyla, çevresel düzenlemeleriyle her yönüyle hazır durumda."