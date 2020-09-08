Keloğlan Mağarası Nerededir? Keloğlan Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Mağara turizmi ülkemiz için çok eskilere dayanmayan bir turizm faaliyeti olsa da son yıllarda oldukça popüler faaliyetlerden biri olarak karşımıza çıkar. 1970'lere dayanan mağara faaliyetleri dünyada mağaraların turizm amaçlı kullanılmasından, örnek alınarak ülkemizdeki mağaralar da turizme kazandırılmaya başlamıştır.

Keloğlan mağarası da bu tarihlere denk gelen ve ülkemizde turizme ilk açılan mağaralar arasında yer alır. Daha önceleri sadece çobanların ve maceraperestlerin girip gördüğü mağaralar 1970'ler itibariyle ülkemizde turizm faaliyetleri yapılan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keloğlan Mağarası Nerededir? Mağaraya Nasıl Gidilir?

Keloğlan Mağarası'nın ülkemizin Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dodurga Mahallesi’nde yer alır. Denizli’ye girdikten sonra; Denizli terminalinden Dodurga kasabasına kalkan minibüslerle Dodurga yolu üzerinde bulunan mağaraya ulaşılabilir. Keloğlan mağarası İzmir, Denizli, Antalya karayolu üzerinde bulunur. Kişisel araçları ile bölgeye gitmek isteyen kişiler, bu karayolu rotasını izleyerek Keloğlan Mağarası’nı ziyaret edebilir.

Keloğlan Mağarası Oluşumu

Denizli ili Acıpayam ilçesi 18 kilometre doğusunda bulunan Dodurga Mahallesi 3 kilometre batısında Mazıdağı yamacında bulunan Keloğlan mağarası; sarkıt dikit ve sütunlardan oluşan bir mağaradır. Mağara içinde bol çatlaklı bir yapı ile karşılaşılır. Karşılaşmaya uygun olan mağara, kireçtaşları içinde gelişen bir mağaradır. Mağara adacıklı girintili ve çıkıntılı bir yapıya sahiptir.

Keloğlan Mağarası Özellikleri?

Keloğlan Mağarası ilginç bir girişe sahiptir. Bir yarasa kolonisi bulunan mağara girişinde yarasalara zarar vermeden mağara içine girmek mümkündür. Geniş ve aydınlatılmış bir parkuru bulunan Keloğlan mağarası kişilere rahatlıkla geçebileceği bir alan sunmaktadır. Mağara içi güvenlik kameraları tarafından izlenmekte, güvenlik tedbirleri son derece iyi alınmaktadır.

Özellikle son yıllarda mağaracılık faaliyetlerinin artması ve mağara mağaraların kişiler tarafından merak edilir hale gelmesi ile bölgeye çok sayıda turist ziyareti olmaktadır. Bölgeye ulaşım oldukça kolaydır. Bu da ziyaretçi sayısını artıran bir avantajdır.

Çok daha eski zamanlardan kalan birçok ürün mağazada arkeolojik kazılar sırasında çıkarılmış ve bu kazılardan çıkarılan ürünler mağarada sergilenmeye başlanmıştır. Hayvan iskeletleri ve kemiklerinin mağara içinde görmek mümkündür. Mağara içinde 145 metre 40 metre kadar bir gezi parkuruna sahiptir. Mağara Damlataş, sarkıt, dikit şeklinde oluşmuş bir mağaradır.

Keloğlan mağarası içinde odacıklar bulunan bir mağaradır. Bu odacıklar kişinin girebileceği boyutlardadır. Mağara içi sıcak ve nemli bir havaya sahiptir. Girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan bu mağarada çatlaklar arasında birçok dikit meydana gelmiştir.

Türkiye'nin turizme açılan en eski mağaralarından bir tanesi olmasından dolayı da oldukça önemlidir. Keloğlan mağarası sosyal Tesis anlamında da oldukça iyi bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple ziyaretçi akınına uğrayan mağara birçok kişi tarafından gezilip görülen alanlardan biridir.

Keloğlan Mağarası Ziyaret Saatleri

Sabah 09.00’da ziyarete açılan Keloğlan mağarası akşam 18.00- 19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul eder. Mağara haftanın her günü ziyaret edilebilecek bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda her mevsim mağara ziyareti yapılabilmektedir.

Keloğlan Mağarası Giriş Ücreti

Keloğlan Mağarası Türkiye'nin en turizme açılan eski mağaralarından bir tanesidir. Sosyal Tesis anlamında da oldukça iyi durumda olan Keloğlan mağarası giriş ücreti ise sadece 5 liradır. Mağara girişinde grup indiriminden yararlanmakta mümkündür.