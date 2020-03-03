Kelimutu Yanardağının muhteşem krater gölleri

Bu göllerden Tivu-Ata-Mbupu, turkuaz ile mavinin tonları arasında değişen rengiyle ziyaret açısından en popüler olanı. Krater gölünün rengindeki değişim, derin suyun yükselişinden kaynaklanıyor. Gölleri cazip kılan şeylerden biri de, uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası yanardağ zirvesine tırmanan ziyaretçilerin gölün rengini tahmin edememesi ve zirveye ulaştığında koşullara göre sürpriz bir rengin onları beklemesi.

Kelimetu krateri, 1639 metre yükseklikte yer alıyor ve tırmanış eğimi uygun olduğundan eğitimsiz gezginler bile rahatlıkla zirveye tırmanabiliyor. Sabahın erken saatlerinde tırmanışlarına başlayan turistler, yürüyüşleri sırasında merdiven prensibiyle oluşturulmuş pirinç tarlalarında da mola verip bol bol fotoğraf çekiyor. Zirve yolundaki köylerde geceyi geçirip, şafak vaktinin manzarasını Kelimetu zirvesinde izlemek isteyenler için konaklama olanakları da mevcut.