Kelebek Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kelebek Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kelebekler Adası; endemik bitkiler ve kaplan kelebekleriyle ünlü olan yüksek vadiden aşağıya akan şelaleleriyle büyüleyici manzaralara sahip olan bir koydur.

Kelebekler Adası Hakkında Bilgi

Fethiye'de bulunan Kelebekler Adası, dünya mirası arasında yer alan 100 dağdan biridir. 8 Şubat 1995 tarihinde doğal sit alanı olarak kabul edilen Kelebekler Adası, bu tarihten sonra her türlü yapılaşmaya kapatılmıştır. Bu derin vadinin adı ise oraya özgü olan Kaplan kelebeklerinden gelmektedir. Kelebekler Adası'nda ayrıca 79'den fazla farklı kelebek türü de bulunmaktadır.

Kelebekler Adası, medeniyetten uzaklaşıp doğayı dinlemek isteyenler için mükemmel bir koy. Çünkü Kelebekler Adası'nda konaklama sadece bungalov evler ve çadırlarda yapılıyor. Adaya yaya veya araçla ulaşım sağlanmıyor. Sadece belirli saatlerde gelen tekne ada ulaşımını sağlıyor. Bu sayede hala temiz ve bakir kalan bu koy doğal güzellikleriyle göz doldurmaya devam ediyor.

Kelebekler Adası Tarihi

Kelebekler Adası'nın tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar gidiyor. Kelebekler Vadisi'nin üstünde yer alan Faralya Köyü'nde Likya'nın Perdicia kentine ait kalıntılar bulunuyor. Faralya Köyü'ne günümüzde Uzunyurt deniliyor. Bizans ve Yunan uygarlıkları ve Osmanlı'nın sürdürdüğü yamaçların teraslanmasıyla yapılan bahçelik kültürü burada günümüzde de devam ediyor.

Kelebekler Adası Nerede?

Kelebekler Adası Muğla'nın Fethiye ilçesinin Ölüdeniz beldesine 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Fethiye'nin Faralya Köyü'ne dahil olan Kelebekler Adası Babadağ'ın eteklerinde sarp kayalıklarla çevrili eşsiz doğal güzellikler barındıran bir koy.

Kelebekler Adası'na Nasıl Gidilir?

Kelebekler Adası'na ulaşım sadece Ölüdeniz'den günde 2 defa kalkan tekneler aracılığıyla yapılabiliyor. Adaya araçla ulaşımsa söz konusu bile değil. Faralya Köyü'ne dahil olan Likya Yolu'nun bir bölümü Kabak Koyu ve Kelebekler Vadisi'ni birbirine bağlıyor. Bu yolu yürümek ise yaz sıcağında oldukça zorlu oluyor. Ancak doğa ve macera severler bu yolu bahar aylarında sıklıkla kullanıyorlar. Bunun dışında Kabak Koyu'ndan Kelebekler Vadisi'ne belirli saatlerde kalkan tekneler de bulunuyor.

Kelebekler Adası Gezilecek Yerler

Kelebekler Adası'nda kafa dinlemek ve huzur bulmak dışında yapılacak farklı aktiviteler de bulunuyor. Bunlardan en popüleri koyun derinliklerine doğru giden patikayı takip ederek kelebek turuna çıkmaktır. Ancak kelebekler sesten rahatsız oldukları için bu tur oldukça sessiz şekilde yapılıyor.

Dalışla ilgilenenler de Kelebekler Adası'nda dalış imkanı bulabiliyorlar. Koruma altında olan vadi aynı zamanda pek çok farklı su altı canlısını da barındırıyor. Bu nedenle Kelebekler Adası'nda yapılan dalışlarda eşsiz su altı manzaralarıyla karşılaşmak mümkün oluyor.

Kelebekler Adası doğa yürüyüşü için de eşsiz bir ortam sunuyor. Vadinin derinliklerine doğru giden 900 metrelik yolun sonunda yaklaşık 100 metrelik bir tırmanış alanı bulunuyor. Yamaç tırmanışı ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler adada sıklıkla yapılıyor.

Kelebekler Adası Konaklama Şartları

Kelebekler Adası'nda konaklama şartları oldukça kısıtlıdır. Adada 1 Mart ve 1 Kasım tarihleri arasında hizmet veren tek bir işletme bulunuyor. Bu tarihler dışında adaya giden tekne bulmak da mümkün olmuyor. İşletmenin konaklamak isteyenler sunduğu 2 farklı seçenek bulunuyor: Bungalov ve çadır. Dileyen kendi çadırını getirip adanın herhangi bir köşesine kurabilirken dileyenler de adada hazır kurulu olan çadırlarda kalabiliyor veya isterlerse bungalov evlerden birini de tercih edebiliyorlar. Bungalov ve çadır fiyatları arasındaysa fark bulunuyor.

Kelebekler Adası Özellikleri

Güzel ve sakin bir koy olan Kelebekler Adası'ndaki su ve elektrik enerjisi işletmenin sağladığı bir özelliktir. Bunun amacıysa doğal güzelliğinin korunmasıdır. Günde 3 kere elektrik verilen Kelebekler Adası'nda sıcak su da güneş panellerinden karşılanıyor.