Kekova Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kekova Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kekova adası cam gibi berrak deniziyle ve doğal güzellikleri ile pek çok turisti kendine çeken muhteşem bir tatil yeridir. Bir gidenin bir daha gitmek isteyeceği turistik bir mekan olan Kekova tarihi yerleriyle de popülerdir. Şehrin karmaşasından kaçmak isteyenlerin arayıp da bulamadığı bir tatil beldesidir.

Kekova Adası Hakkında Bilgi

Kekova Adası Antalya Demre yakınlarında dünya çapında popüler olan bir turistik yerdir. Adanın batı kısmında Dolichiste diye bilinen antik bir kent bulunmaktadır. Kuzeyinde ise Batık Kent’iyle tarihin tanıklığını yapmaktadır. Mükemmel denizi ve doğasının tarihle buluşması Ada’ya eşsiz bir güzellik katmaktadır. Ada’da antik Likya’nın ve Helenistik Roma ile Bizans uygarlıklarının tılsımı keşfedilmektedir. Kekova Adası ile birlikte bu adadan ismini alan bölge de ciddi anlamda cazip yerler içermektedir.

Kekova Adası Tarihi

Kekova Adası Dolichiste ve Batık Kent olmak üzere iki antik kentin bulunduğu bir adadır. Ada M.Ö. Dördüncü yüzyıldan beri yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. Roma ve Bizans’a ait 700 metre boyunca uzanan Batık Kent 3-4 katlı teras şeklindeki yapılardan oluşmaktadır. Dolichiste ise Tersane Koyu’nda yerleşmiş diğer bir antik kenttir. Tersane Koyu’nun antik dönemlerde tekne yapımı için kullanıldığı düşünülmektedir. Bu antik kentte Helenistik döneme ilişkin yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar kule, şapel, kilise ve limandan oluşmaktadır.

Bölge uzun dönem Likya Uygarlığı’nın tesiri altında kalmış daha sonraları ise Roma İmparatorluğu hâkimiyeti devam etmiştir. Bölgedeki diğer yerleşim yerlerinde de bu tesirleri görmek mümkündür. Üçağız (Teiminssa)bunlardan biridir. Bu yerleşim yeri adaların arasından açık denize çıkışı olan üç boğaza baktığı için Üçağız ismini almıştır. Diğer yandan Kale (Simena) bir diğer yerleşim yeridir. Burası da Simena antik kentinin bulunduğu yerdir.

Kekova Adası Nerede

Kekova Bölgesi Antalya İline bağlı Kaş ilçesinde yer almaktadır. Bölge ilçenin doğusundaki Ulu Burun ile Kekova Burnu’nun doğusundan başlayıp Demre ovasının bitiminde son bulmaktadır. Ayrıca bu hat boyunca uzanan kıyıların karşısındaki adalar da Bölgeye dâhil olarak görülür. Özel Çevre Koruma tarafından korumaya alınan yaklaşık 260 kilometrekarelik bölgede Kale ve Üçağız köyleri bulunmaktadır.

Kekova Adasına Nasıl Gidilir?

Kekova’ya gitmek için iki havalimanı tercih edilmektedir. Birincisi Dalaman havalimanıdır. Diğeri ise Antalya havalimanıdır. Dalaman havalimanı Kekova bölgesine 150 km uzaklıktadır. Antalya hava limanı ise 220 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bölgeye gidiş için her iki havalimanı da tercih edilebilmekte ise de Dalaman daha çok tercih edilmektedir. Ancak daha sonra ise mecburen deniz yolu tercih etmek gerekmektedir. Herhangi bir karayolu aracı ile ulaşmanın mümkün olmadığı Kaleköy’e yalnızca deniz yoluyla gidilebilmektedir.

Kekova Adası Gezilecek Yerler

Kekova’da tatil yapmayı planlayanların öncelikle planlarına tekne turunu dahil etmeleri tavsiye edilmektedir. Gezilecek pek çok yer bu turlar sayesinde görülebilmektedir. Batık Kent kalıntılarından tutun da Tersane Koyu’na kadar pek çok yeri ziyaret etmek mümkündür. Tersane Koyu’nda kalıntılarla yüzmek doğal oluşum Korsan Mağarasını keşfetmek tekne turlarının sunduğu imkânlardandır. Diğer yandan Gökkaya Koyu su sporlarını deneyebileceğiniz olanaklar sunmaktadır.

Kekova Adası Konaklama Şartları

Kekova’da konaklama imkânları genellikle Üçağız Köyü’nde bulunmaktadır. Burada bulunan oteller restore edilmiş eski evlerden oluşmaktadır. İşletmecileri de yöre halkındandır. Bu işletmeler denize sıfır konumundadır. Otelin balkonundan denize atlayabilecek kadar yakındır. Otellerin kendi tekneleri olup otele bu teknelerle ulaşım sağlanmaktadır. Her bütçeye uygun tatil fırsatı sağlayan bu oteller yaz tatili boyunca yoğun olmaktadır.

Kekova Adası Özellikleri

Kekova adası,26 tanesi endemik olan 272 bitki türüne sahiptir. Pek çok hayvan türünü de barındıran bölge ekolojik anlamda da görülmeye değerdir. Antik mirasla birlikte Yörük yaşamına da vakıf olabileceğiniz bir bölgedir. Tarımsal ürünler açısından da zengin olan bölge sardunya ve begonvilleri ile size cennetten bir bahçe gibi bir his yaratır.