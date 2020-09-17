Kefken Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kefken Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Yazın günübirlik tatil yapmak isteyenler tarafından daha çok tercih edilen şirin ilçe Kefken, plajları ile deniz ve güneş keyfini doyasıya yaşamak isteyenleri en güzel şekilde ağırlıyor. Kolaylıkla ulaşılabilen plaj, mavi bayraklı suları ile tertemiz bir deniz ile tatilcileri kumsalında buluşturuyor. Kefken plajı ve Kefken bölgesindeki diğer plajlar halk plajları olması nedeni ile herkesin bütçesine hitap edebiliyor. Hafta sonları ise genellikle kalabalık olduğu için canlı ve neşeli bir atmosfer sunuyor.

Kefken Plajı Hakkında Bilgi

Kefken Halk Plajı, Kandıra'ya 20 kilometre mesafede bulunan Kefken kıyı yerleşimleri içerisinde en çok ziyaret edilen ve en gelişmiş olan plaj alanıdır. Denizi, kumsalı, çam ormanları ile adeta insanı büyüleyen bir etki bırakmaktadır. Yaz aylarında ve hafta sonlarında nüfusu oldukça artan Kefken Plajı, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli ilinde yaşayan kişilerin yakın konumu nedeni ile ilk deniz tercihleri arasında göze çarpıyor.

Kefken Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kefken, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir mahalledir. Kefken'de yer alan Kefken Plajı ise İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerine çok yakın olması nedeni ile yazları günübirlik ya da konaklamalı olarak deniz tatili yapmayı isteyen kişiler tarafından özellikle tercih edilen plajlardan biridir. İstanbul- Kefken arası 170 kilometre olup zaman olarak ortalama 2,5 saat sürmektedir.

Kefken Plajı'na İstanbul üzerinden gelecek olanlar; TEM Otoyolu'ndan İzmit'e ulaştıktan sonra Kandıra sapağına giriş yaparak yaklaşık olarak 40 kilometre yol gittikten sonra önce Kandıra'ya sonra Kefken'e ulaşabilirler. Bununla birlikte toplu taşıma ile plaja gelmeyi isteyenler Kocaeli'nin Körfez Belediyesi önünden hareket eden 800C Körfez-Cebeci otobüs hattını kullanabilirler. ,

Kefken Plajı Özellikleri

Kefken Plajı, tertemiz denizi, yeşil doğası ve uzun kumsalı ile ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşayabilecekleri bir dinlenme ve eğlence sahası sunuyor. Plaj çevresinde yer alan işletmeler ise yeme, içme gibi ihtiyaçların rahatlıkla karşılanabilmesi için iyi bir hizmet veriyor. Kefken Plajı'nın denizi sığ, plajı ise oldukça kumludur. Bu da özellikle çocuklu ailelerin bu plajı seçmesinde en büyük etken olmaktadır.

Kefken Plajı'nda ayrıca büyük ve küçük plaj şeklinde iki seçenek tatilcilere sunulmaktadır. Büyük Plaj sağ, küçük plaj ise sol yönde kayalıklara yakın bir konumda yer almaktadır. Büyük Plaj, 100-200 metre uzunluğu ve 50 metre genişliği ile daha çok ilgi ve talep görmektedir. Kefken Plajı'nın hemen üst tarafında bulunan marketler ve mağazalardan plaj ve konaklamaya dair çeşitli malzemeleri tedarik edebilirsiniz.

Kefken Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Kefken Plajı çevresinde kamp için son derece güzel ve elverişli alanlar bulunmaktadır. Doğa ile iç içe sakin ve huzurlu bir tatil için plaja varmadan 500 metre gerideki mesire alanı yanında Kefken kamp alanı vardır. Burası kampçılar tarafından en fazla tercih edilen konaklama yeri olarak adından söz ettiriyor. 2020 yılı için kamp yeri ücreti olarak 20-TL gibi cüz-i bir ücret alınmaktadır. Çadır kiralama hizmetleri için ise 40-TL gibi makul bir ücret ödenmektedir. Kefken Plajı'nda kamp yapmak yasak olduğu için kamp alanları tercih edilmelidir.

Kefken Plajı Giriş ücreti (2020)

Kefken Plajı'na gelenler, Belediye görevlileri tarafından karşılanıyor, plajda yer seçimini yaptıktan sonra şezlong ve şemsiye kiralama imkanına sahipsiniz. Bununla birlikte ücretler gayet ekonomik. Bununla birlikte cankurtaran, soyunma kabini ve duş alma yeri hizmetleri de plajda bulunmaktadır. Kefken Plajı halk plajı olup plaja giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Şezlong ve Şemsiye ücretleri 10-TL olarak belirlenmiştir. İki adet şezlong ve bir şemsiye takımı için ise 20-TL ücret alınmaktadır.