Kefken Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kefken Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kefken Adası; Cenevizliler döneminden kalma surlarıyla ayakta durabilmeyi başarmış bir adadır. Birinci derece sit alanı olarak bilinen bu ada, Karadeniz'de yer alan ikinci adadır. Roma ve Bizans'tan kalma tarihi kalıntıları bulunan Kefken Adası; denize girmek açısından oldukça müsait kumsalları bulunmaktadır. Kefken Adası merkeze 3.5 kilometre uzaklıkta bulunan Cebeci Sahili'nden balıkçı teknesini kiralayıp 10 dakika içerisinde ya da Kefken Limanı'ndan tekne kiralayıp adaya ulaşmak mümkün olmaktadır.

Kefken Adası Nerede?

Kefken Adası; Cebeci Sahili'nin karşısında, Karadeniz bölgesinde üstünde insan yaşayan tek adadır. Hem günlük geziler hem de tatil amaçlı olarak tercih edilecek bir ada olup, birinci dereceden sit alanıdır. Kefken Adası; Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sınırları içerisinde kalmıştır. Bununla beraber ada, Cebeci Sahili'nin karşısında yer almaktadır. Kıyıya yaklaşık şekilde 10 dakikalık mesafede bulunmaktadır.

Kefken Adasına Nasıl Gidilir?

Kefken Adası; Kocaeli sınırlarında bulunan Cebeci sahilinin tam karşısında yer almaktadır. Kefken Adasına Cebeciden tekneler vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. Kefken Adası'na şehir dışından gelmek isteyenler, navigasyon kullanarak adaya varabilirler. Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Cebeci sahiline navigasyon ile ulaşarak, daha sonra teknelerle ulaşım sağlamak mümkündür.

Kefken Adası Gezilecek Yerler

Kefken Adası'nda gezilecek pek çok yer bulunmaktadır. Öncelikle Kefken Plajı; yemyeşil doğası, tertemiz denizi ve uzun kumsalı sayesinde pek çok kişinin ilgi odağı olmaktadır. Plajın etrafında yer alan işletmeler sayesinde yeme-içme gibi gereksinimlerin çok rahat karşılanması adına iyi hizmet vermektedir. Kefken Plajı'nın plajı çok kumlu ve denizi de sığdır. Bu durumun, bilhassa çocuklu aileler adına fayda sağladığı söylenebilir. Bunun dışında burası; sportif dalışların yanı sıra zıpkın ile avcılık yapmayı isteyen kişilerin bilhassa tercih ettiği yerlerden birisidir. Ada içerisinde Bizans ve Roma döneminden kalma tarihi eserlerde yer almaktadır.

Kefken Adasında Konaklama

Kefken Adası'nda konaklama adına her türlü imkanı ziyaretçilere sunmaktadır. Bununla beraber her cebe uygun olarak konaklama olanakları vardır. Kefken Adası'nda konaklama fiyatları gecelik olarak belirtilmektedir. Bununla beraber sezonun yoğunluğuna göre, kişi sayısına göre, oda sayısına ve otelin konumuna göre farklı fiyatların sunulduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte Kefken Adası'nın günlük konaklama ücretleri 180 Liradan başlayıp, artmaktadır. Her cebe uygun olarak fiyatlarla karşılaşmak kesindir. Bununla beraber fiyatlar, erken rezervasyona göre de değişebilir.

Kefken Adası Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kefken Adası; Cebeci sahilinin karşısında yer almaktadır. Bununla beraber tekne ile 5 dakikada adaya ulaşmak mümkündür. Karadeniz Bölgesinde tarihi özellik açısından zengin olan ve insanların yerleşim yeri olan tek ada özelliğine sahip olduğu söylenebilir. Ada içerisinde inşaatın yapılması yasaktır. Adanın çevresini tekne ile dolanıp görmek mümkündür. Kefken Adası'nda deniz fenerini görmek de mümkün olacaktır. Bu fenerin gemilere yön verilmesi için kullanıldığı belirtilebilir. Kış mevsiminde Karadeniz'in kızgın dalgalarından kurtulmak için gemiler bu fenere sığınır.

Kefken Adası'nda, Cenevizliler'den kalma olan kale surları bulunmaktadır. Yaklaşık olarak da 40 su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyular; Cenevizliler açısından yağmur sularının biriktirilmesi adına su sarnıcı hedefiyle yapıldığı tahmin ediliyor. Ada içerisinde rakının yapımında kullanılan anasonlar, adada yerleşen kişiler açısından yabani kavun şeklinde isimlendirilmiş bitkiler de kendi kendine yetişir.

Kefken Adası; Kurtuluş Savaşında karargah şeklinde kullanılmasından ötürü Kurtuluş Savaşında ismi geçer. Kefken Adası'nda balıkçılığında bir hayli gelişmiş olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Aynı şekilde ada ve etrafı sualtı avcılarının bulunduğu bir yerdir. Kefken Adası'nın özellikleri ve tarihinin bu şekilde belirtilmesi doğru olacaktır.