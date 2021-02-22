Keçi Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Keçi Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Keçi Adası, Türkiye ile Yunanistan arasında, Ege Denizi üzerinde bulunan küçük ve çok fazla inanın yaşamadığı bir adadır.

Keçi Adası Hakkında Bilgi

Keçi Adası, On İki Ada olarak bilinen takımada içerisinde yer almaktadır. Oldukça küçük bir ada olmasına rağmen üzerinde yaklaşık olarak 130 kişi yaşamaktadır. Adanın birincil geçim kaynağı turizmdir ve ada ekonomisine en büyük katkı, adada dalış yapılabiliyor olması sebebiyle gerçekleşir. Adanın kapladığı alan 14,62 kilometre kare olmakla beraber, uzunluğu 7,35 kilometredir. Bölgesel birim olarak Kelemez ya da Kalimnos Adasına bağlı olan Keçi Adası...

Keçi Adası Tarihi

Ada, Yunanistan ile Türkiye arasında pek çok politik tartışmaya sebep olmuştur. Lozan Antlaşması ile birlikte Türkiye'ye bırakılmış olan ada, bugün Yunanistan hükümeti tarafından yönetilmektedir. Eski kaynaklara bakıldığı zaman adanın adı Kappari olarak geçmektedir.

Keçi Adası Nerede?

Keçi Adası Ege Denizi'nin Güney bölgesinde bulunmaktadır. Ada, Bodrum'un yaklaşık olarak 8 km güneybatısında bulunur. Adanın bir tarafında Kalimnos Adası, diğer tarafında ise İstanköy adası bulunur.

Keçi Adasına Nasıl Gidilir?

Keçi Adasına gitmek isterseniz, bunun için Pire limanından kalkan feribotlara binmeniz gerekir. Bu feribotlar ile Keçi Adasına ulaşım sağlanmakla birlikte, aynı zamanda özel yat ve tekneleri de kullanarak yine Keçi Adasına seyahat edebilirsiniz. Feribot seferlerinin ve özel yat ve teknelerin ücretleri, sezona ve yıllara göre değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden bu konu hakkında farazi bir rakam söylemek mümkün değildir. Keçi Adasının Türkiye'de bulunan limanlara olan uzaklığı ise şu şekildedir:

l İçmeler Limanı - 1.40 km

l Marmaris Limanı - 5,05 km

l Marmaris Yacht Marina - 4,95 km

Keçi Adası Gezilecek Yerler

Her ne kadar Keçi Adası üzerinde pek çok yürüyüş rotası bulunsa da, sahip olduğu deniz habitatı ile genelde dalış için tercih edilmektedir. Keçi Adası her yıl binlerce dalgıç tarafından ziyaret edilir ve bu bölgede dalış turizmi oldukça yaygınlaşmıştır. Eğer Keçi Adasına dalış için ya da herhangi bir sebeple gittiyseniz, ada üzerinde bulunan yürüyüş parkurlarını tamamlamanız önerilmektedir.

Keçi Adası Konaklama Şartları

Keçi Adasında çok sayıda otel ve pansiyon bulunmaktadır. Özellikle yaz turizmi konusunda sıklıkla tercih edilen Keçi Adasında her bütçeye göre konaklama imkanı bulunabilir. Bu bölgede genellikle ailelerin işlettiği küçük misafir evi ya da guest house gibi konaklama birimleri de bulunur. Otellerin, pansiyonların ve misafir evlerinin fiyatları konusunda sürekli değişiklik olduğundan, bu konuda ortalama bir rakam söylemek mümkün değildir.

Aynı zamanda eğer otelde, pansiyonda ya da konuk evinde kalmak istemezseniz, Keçi Adasında kiralayabileceğiniz günlük ya da haftalık kiralık villa ya da daireler de bulunmaktadır. Tüm bu konaklama yöntemleri için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.

Keçi Adası Özellikleri

Keçi Adasının en önemli özelliği elbette kolaylıkla ziyaret edilebilen adalardan biri olmasıdır. Aynı zamanda ada, mükemmel bir su altı zenginliğine sahiptir. Zaten adada dalış turizminin bu denli gelişmiş olmasının temel sebebi budur. Eğer bir gün sizin de yolunuz Keçi Adasına düşerse, bu adadan, adanın su altı güzelliklerini görmeden geri dönmeyin.