Kazdağı Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kaz Dağları Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kazdağları denilince akla ilk olarak tek bir dağ gelse de Kazdağları 6 tane dağdan oluşmakta olup bu dağlar; Biga Yarımadasın'nın en yüksek dağı olan Kaz Dağı, Dede Dağı, Eybek Dağı, Baba Dağı, Kocakatran Dağı ve Güngen Dağıdır. Oksijen açısından Alplerden sonra Dünya'nın 2. oksijen deposu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle astım, bronşit gibi rahatsızlıklar görülen kişilere Kazdağları'na gitmeleri tavsiye edilmektedir. Kazdağı Milli Parkı çevresinde yerleşim yerleri seyrek görülür.



Kazdağı Milli Parkı Nerede?



Kazdağları Milli Parkı, Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında bulunan Kazdağı'ndan adını alıyor. Kazdağları Milli Parkı, Balıkesir'in Edremit ilçesi dolaylarındadır. Ülkemizde tema bakımından haiz olduğu doğal güzelliklerle öne çıkan bir milli parktır. İklimsel geçişler yoğun olmadığı için bitki örtüsü yeşil ve bodur ağaçlarla kaplıdır. Tertemiz havası ile milli park her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etmektedir.



Kazdağı Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?



Kazdağı Milli Parkı'na gitmek isteyenler nasıl gideceklerini araştırıyorlar. Kazdağları, Balıkesir ve Çanakkale arasında doğal bir sınır oluşturuyor. Edremit'in kuzeyinde yer alan Kazdağları, Balıkesir'e 95 km, Edremit ilçesine ise sadece 7 km mesafede. İstanbul'dan özel araç ile ya da araç kiralayarak Kazdağı Milli Parkı'na gelmeyi düşünenler, Osmangazi Köprüsü üzerinden Yalova il güzergahını takip edebilir veya Yenikapı-Bandırma üzerinden parka gelebilirler. Uçak, feribot ve otobüs alternatif ulaşım seçenekleridir. Edremit Havaalanı Kaz Dağlarına 48 km uzaklıktadır.



Kazdağı Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Efsanelere konu olan Kaz Dağları içerdiği mitolojik unsurlar bakımından dünyanın pek çok köşesinden insanların ilgisini çekmektedir. Tarih ile tabiat güzelliklerinin iç içe geçtiği bu özel alanda kamp yapmak serbesttir. Bununla birlikte belirli bir ücret alınmaktadır. Kamp yapacak kişi sayısına göre ortalama 32-TL gibi bir fiyat alındığı görülmektedir.



Kazdağı Milli Parkı Giriş Ücreti



Kazdağı Milli Parkı, giriş ücretleri makul olup özel araç başına 15-TL, kişi başına ise 5-TL ücret alınmaktadır. Minibüsün boyutu ve doluluk durumuna bağlı olarak ücretlendirmesi 45-TL ile 75-TL arasında değişmektedir.



Kazdağı Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Dünyada oksijen bakımından en temiz havaya haiz alanların başında gelen Kazdağı Milli Parkı, ayrıca dünyanın en önemli altın madenlerinden birinin üzerine kurulmuştur. Milli park içerisinde bulunan Kazdağı'nın en yüksek tepesi 1774 metredir. Kazdağı Milli Parkı'nın bir diğer önemli özelliği ise güneyinde yer alan Güre kaplıcalarının ülkemizin en önemli termal merkezlerinden biri olmasıdır. Milli parkta yer alan Hasanboğuldu, Pınarbaşı ve Sutüven şelaleleri de meşhurdur.



Milli parkın etrafında Thebe, Khrysa, Anderia, Killa, Pedosos, Antandros ve Astrya yerleşim bölgeleri bilinmektedir. Yakın çevrede 3 değerli antik kent vardır. Bu kentler; Adramyttion, Antandros ve Çanakkale il sınırı içindeki Assos'tur. Kazdağı, mitolojideki İda dağı efsanesi ile de yabancıların büyük ilgisini çekmekte ve onlar tarafından tanınmaktadır. Bölgede ayı, domuz, karaca, kurt, tilki, sansar ve porsuk gibi önemli hayvan türleri görülmektedir. Kazdağı'nda 800 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bunlardan Kazdağı göknarı başta olmak üzere 32 tane bitki taksonu endemiktir.