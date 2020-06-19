Kazakistan'ın şehirleri neler? Kazakistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Kazakistan 1991’de bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. Türkçe olan “Kazak” kelimesi “hür adam” anlamına geliyor. Ülkenin %66’sını Kazaklar, %21’ini Ruslar oluşturuyor. Geriye kalan ’lük dilimi de Ukraynalılar, Özbekler, Almanlar ve Tatarlar oluşturuyor. Yörük geleneği, yemekleri, kımız ve keçe ile ünlüdür.

Kazakistan'ın Şehirleri Nelerdir?

Kazakistan 5 coğrafi bölgeye ve 14 eyalate ayrılıyor. Coğrafi bölgeler; Merkez, Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Kazakistan’dır.

14 eyalet ise şunlardır; Akmola, Aktöbe, Almati, Atırav, Batı Kazakistan, Doğu Kazakistan, Güney Kazakistan, Kuzey Kazakistan, ,Jambıl, Karagandı, Kızılorda, Kostanay, Mangistav, Pavlodar

Bu 14 eyalete bağlı 319 şehir bulunuyor. Başkent Nur Sultan (eski adı Astana), eski başkent Almatı, Atyrau, Baykonur, Shymkent, Ekibastuz, Karağandi, Kostanai, Taraz, Semey, Kızılorda, Pavlodar, Öskemen, Uralsk ve Turkestan ülkenin öne çıkan şehirleridir.

Kazakistan'ın Başkenti Neresidir?

1991’de bağımsızlığını ilan ederek, bağımsız devlet olan Kazakistan’ın 1997’ye kadar başkenti Almatı’ydı. Burada çok depremlerin olması sonucu Akmola şehrinin adı Astana (Kazak dilinde başkent) olarak değiştirilerek, başkent ilan edildi.

Ülkenin ilk devlet başkanı olan Nursultan Nazarbayev’in 2019’da görevi bırakması sonucunda, başkent Astana’nın adı değiştirilerek Nur Sultan adı verildi. Yeni Nur Sultan olan bu başkent 1999’da UNESCO tarafından "Barış Şehirleri" ödülüne layık görülmüştür.

Kazakistan'ın Nüfusu Kaçtır?

2020 yılı itibariyle Kazakistan nüfusu 18.681.427’dir. Yüzölçümü bakımından dünyanın dokuzuncu ülkesi olmasına rağmen, oldukça seyrek bir nüfusa sahiptir. Kilometre kareye ortalama 7 kişi düşüyor.

Nüfusun %57’si şehirlerde ikamet ediyor. 2 milyonluk nüfusuyla Almatı ülkenin en büyük şehridir. Başkent Nur Sultan’ın ise nüfusu 1.100.000 civarındadır. Büyük şehirler dışında hala Yörük geleneği devam ediyor. Büyük şehir dışında yaşayanlar, mevsimsel olarak göçebe hayatına devam ediyorlar.

Kazakistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Kazakistan, 2.724.900 km² yüzölçümü ile dünyanın en büyük dokuzuncu, Türk ve Müslüman ülkelerin en büyüğüdür. Ülke yüzölçümü bakımından Batı Avrupa kadardır. Ülkenin doğu ve batı sınırları arası 3000, kuzey ve güney sınırları arası 1500 kilometredir.

Kazakistan’ın, Kuzeybatısında Rusya ile 5 bin kilometrelik, Güneydoğusunda Çin ile 17 bin kilometrelik sınırı bulunuyor. Güneyinde ise Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ile komşudur. Ayrıca Batısında Hazar Denizi ve Azerbaycan’la komşudur. Ayrıca ülkenin Aral Gölüne de kıyısı bulunuyor.

Kazakistan'ın Uluslararası Telefon Kodu Nedir?

Kazakistan’ın uluslararası telefon kodu “+7”’dir. Fakat Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından ülkenin telefon kodu “+584” olarak değiştirilecektir. Kazakistan aramalarınızda buna dikkat ediniz.

Türkiye’den veya herhangi bir ülkeden Kazakistan’ı telefonla aramak istediğinizde önce bu kodu çevirip, daha sonra alan kodunu çeviriyorsunuz.

Bazı şehirlerin alan kodları; Almatı 727; Nur Sultan 717; Kızılorda 724; Pavlodar 718; Atryau 712; Taraz 726; Karağandi 721; Shymkent 725’dir.

Ülke kodunu, şehir alan kodunu ve arayacağınız kişinin telefon numarasını sırayla yazarak arayabilirsiniz.

Kazakistan'ın Uluslararası Posta Kodu Nedir?

Kazakistan’da bulunan 14 eyalet ve bu eyaletlere bağlı 319 ile ait 4179 posta kodu bulunuyor. Posta kodları 010000- 790715 arasındadır. Ülkenin başkenti olan Nur Sultan şehrine ait posta kodları 010000 ile 010032 arasındadır. 019900 ile 020000 posta kodları da Astana eyaletine aittir.

Almatı’nın posta kodu 050040’dür. Kızılorda’nın posta kod numaraları; 120000,120014, 120015, 120016; Pavlodar Eyaleti posta kodu numaraları; 140000 ile 141208 arasıdır.