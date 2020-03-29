Kayseri'nin İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Kayseri'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Kayseri, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan ancak günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış bir şehirdir. Kent; Hititler, Bizans, Anadolu Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine şahitlik etmiştir. Bu sebeple de farklı kültürlerden yapıtları barındırmaktadır.

Kayseri İlçeleri

Kayseri İç Anadolu Bölgesi’nin 3. Türkiye’nin ise 14. büyük şehri olma özelliği taşımaktadır. Bu kapsamda şehrin 1,5 milyona yakın nüfusu ve toplamda 16 ayrı ilçesi bulunmaktadır. Kayseri’ye bağlı ilçeler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Akkışla

- Bünyan

- Develi

- Hacılar

- İncesu

- Kocasinan

- Malikgazi

- Pınarbaşı

- Sarıoğlan

- Sarız

- Tomarza

- Yahyalı

- Talas

- Özvatan

- Felahiye

- Yeşilhisar

Kayseri Hangi Bölgede?

Kayseri, İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. Şehir, Erciyes dağının eteklerine kurulmuş olup; Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Niğde ve Nevşehir ile sınır komşusudur. Kayseri’nin günümüzde bulunduğu bölgeye eski çağlarda Kapadokya adı verilmektedir. Bu bölge, Tuz Gölü ile Fırat Nehri’nin arasında kalmakta olup, tarihi İpek Yolu’nun da bir kısmını içerisinde barındırmaktadır.

Kayseri Gezilecek Yerler

Kayseri’de gezilebilecek çok sayıda doğal güzellik yer almaktadır. Bu güzelliklerin başında ise; Erciyes Dağı, Ağırnas Yeraltı Şehirleri, Kapuzbaşı Şelalesi, Sultansazlığı ve Soğanlı Vadisi yer almaktadır. Şehrin en gözde doğal harikası Erciyes Dağı’dır. Bu dağ, Kayseri’yi Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline getirmektedir. Şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan Erciyes Dağı, son yıllarda uğradığı değişimler ile kış turizminin önemli uğrak noktaları haline gelmiştir.

Ağırnas Yeraltı Şehirleri, tıpkı Nevşehir’de olduğu gibi kayalar kazılarak inşa edilen eski yerleşim yerleridir. Burada; kilise ve doğal yaşam ortamlarının görülebilmesi mümkündür. Kayseri’de şimdiye kadar açığa çıkarılmış 20’den fazla yeraltı şehri bulunmaktadır. Soğanlı Vadisi ise Nevşehir’in Peri Bacalarına benzetilmektedir. Bu vadi içerisinde yer alan manastır ve kiliseler de Hristiyanlık başlangıcına dayanan freskler yer almaktadır.

Kapuzbaşı Şelalesi ve Sultansazlığı, manzara severler için Kayseri gezilecek yerler listesinin önemli bir ikilisini oluşturmaktadır. Kapuzbaşı Şelalesi, irili ufaklı 7 şelaleyi bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle yaz döneminde ilgi gören bu mekanda piknik de yapılabilmektedir. Sultansazlığı, Osmanlı Dönemi’nde sultanların avlandığı bir alan olduğu için bu ismi almıştır. Sazlık bir dönem kurumuş olsa da günümüzde eriyen Erciyes buzulları sayesinde eski günlerine dönmeyi başarmıştır.

Kayseri Tarihi Yerler

Kayseri, doğal güzellikleri içerisinde barındırdığı kadar, tarihi değere sahip yapıları da saklamaktadır. Bu sebeple Kayseri gezilecek yerler, tarih severlerin ilgisini çekebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu kapsamda şehrin en gözde mekanları; Cumhuriyet Meydanı, Hunat Hatun Camisi, Alaca Kümbet, Zeynel Abidin Türbesi, Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahane, Kapalıçarşı ve Kazancılar Çarşısı, Meryem Ana Kilisesi, Atatürk Evi, Mimar Sinan Evi ve Talas’tır.

Cumhuriyet Meydanı, şehir merkezinde yer almakta olup, yakınlarında; Kayseri Kalesi, Saat Kulesi ve Bürüngüz Camisi’ni barındırmaktadır. Hunat Hatun Camisi, taş oymaları ile Selçuklu Dönemi’nin en güzel örneklerinden birisidir. Burada Türk-İslam sanat dalları yapılabilecek farklı atölyeler bulunmaktadır. Atatürk ve Mimar Sinan Evi, müze gezmeyi sevenler için oldukça iyi seçeneklerdir. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi, ilk Türk tıp merkezi olma özelliği taşımaktadır. Talas Meydanı ise bozulmamış eski ev ve yapıları ile tarih kokmaktadır.