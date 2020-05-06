Kayseri'de bulunan yer altı şehrinin 2 girişi daha keşfedildi

Kayseri İncesu'ya bağlı Derebağ Mahallesi yakınlarında 'Kırklar İni' olarak bilinen bölgeye geçen yıl üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca belediye yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen ve tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin, 2 katlı yer altı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından tahrip edilen yer altı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar olduğu belirlendi. İnceleme sonucu yer altı şehrinin 2 giriş kapısı daha bulundu. Toplam 4 girişi olan yer altı şehrinin uzunluğunun metrelerce olduğu belirtildi.