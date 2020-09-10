Kayseri Hayvanat Bahçesi Nerede? Kayseri Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Özellikle da yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden olan hayvanat bahçesi çocukların en gözde eğlence merkezleri konumundadır. Bu nedenle Kayseri hayvanat bahçesi ile ilgili olarak bir dizi araştırma yaptık.

Kayseri Hayvanat Bahçesi Nerede?

Anadolu harikalar diyarı içerisinde ziyaretçilere açılan kayseri hayvanat bahçesi Kocasinan’da bulunmaktadır. Kayseri belediyesi tarafından kurulmuş olan hayvanat bahçesi içerisinde buz pisti, eğlence dünyası ve spor alanları da bulunmaktadır. 2013 yılında hizmete açılan hayvanat bahçesi Anadolu harikalar diyarının içindedir.

Doğal yaşamı koruma adına gerekli çalışmaların yapılmasının ardından hizmete sunulan parkın içerisinde pek çok tesisin bulunması vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak amacını gütmektedir. Bu olanakların kimisi ücretli kimisi ücretsiz olmak kaydıyla ziyaretçilerin kullanımına sunulmaktadır. Yenilenen parkı ve içerisinde bulunan hayvanat bahçesini ziyaret ederek eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz.

Kayseri Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Dev pitonun yanı sıra on sekiz çeşit sürüngen bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hayvanat bahçelerinin olmazsa olmazı timsahlar, iguana, kergenkele, boğa yılanları bu sürüngeler arasında yer almaktadır. Vahşi hayvan kategorisinde bulunan kaplan, aslan, ayı gibi hayvanat bahçesinin olmazsa olmazları da yer almaktadır. 160 civarı tür ve iki bine yakın hayvan sayısı arasından en ilgi çekenler arasında yer alan zürafalar, at, kedi, köpek, tavus kuşu ve benzeri pek çok hayvan ziyarete açılmaktadır.

Doğal yaşam ortamları sunulması adına kurulan ve Anadolu harikalar diyarı adıyla kullanıma açılan doğal park içerisinde pek çok sosyal içeriği de bulmak mümkündür. Su kayparkı, spor tesisleri, buz pisti gibi sosyal aktivitelerle eğlenceli bir zaman dilimi geçirmeniz hedeflenmiştir. Kayseri hayvanat bahçesinin bir özelliği ise içerisinde barınan hayvanların hiç birisinin yurt dışından gelmemiş olmasıdır. Hepsi yurdumuz sınırları içerisinden temin edilmiştir. Çocuk ve büyüklerin ilgisini çeken pek çok tür Kayseri hayvanat bahçesi içerisinde bulunmaktadır.

Kayseri Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Hayvanat bahçesine giriş ücretleri öğrenci ve yetişkinler için ayrı fiyat tarifesine tabidir. Öğrenciler için 1 TL gibi bir ücret yeterli olurken yetişkinler için ise 2.5 TL bir fiyat tarifesi uygulanmaktadır. Park içerisinde diğer aktivitelerin bir kısmı da yine ücrete tabidir. Ancak hayvanat bahçesinin ücreti bunlardan ayrıdır.

Kayseri Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Yaklaşık 2500 civarında hayvana barınma ve doğal yaşam imkanı sunan kayseri hayvanat bahçesi giriş saatleri sabah 10:00 ile akşam 17:30 arası olarak gösterilmiştir. Havanın kararması ile birlikte hayvanların dinlenme ve istirahatleri söz konusu olduğundan gece girişleri kesinlikle yasaklanmıştır. Anadolu harikalar diyarı parkı süresi açık olsa da hayvanat bahçesi kapatılmaktadır. Yeni yapılan tesisler ile hayvanları bakımı için oldukça geniş bir hizmet alanı açılmış ameliyat olanakları da sunuma açılmıştır.

Kayseri Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Cırgalan mahallesi 359/57 Kocasinan-Kayseri’ de hizmet vermekte olan kayseri hayvanat bahçesi iletişim için 0352 2411101 no.lu telefon hattını kullanabilirsiniz. Genellikle 13:00 ile 17:00 saatlerinde yoğun ilgi gören hayvanat bahçesine gitmeden önce iletişime geçebilir ve hayvanlar hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.