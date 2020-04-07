Kayıp Nazi altınlarının dibinde olduğuna inanılan Toplitz Gölü

Bu efsaneye göre, Naziler 2. Dünya Savaşını kaybedeceklerini anlayınca ellerindeki altın ve önemli belgelerin düşmanlarının eline geçmemesi için Hitler'in planını hızlıca uygulamaya koydu. Altın ve belge dolu metal sandıklar iyice izole edilerek Toplitz Gölünün derinliklerine atıldı. Birbuçuk kilometre uzunluğundaki göl Avusturya’nın ortasındaki Salzkammergut bölgesinde bulunuyor. Göl 1943 yılında Naziler tarafından test istasyonu olarak kullanılmış, Naziler bu bölgeye işledikleri suçların delillerini saklamışlardı.







Bazı görgü tanıkları, SS subaylarının o yıllarda suyun içine ağır metal kutular attıklarını söylüyorlar Ancak suyun içinde ne olduğunu kimse tam olarak bilemiyor. İştah kabartan bu söylenti nedeniyle göle dalışlar gerçekleştirildi. Hatta bir Alman grubun 1959 yılında gerçekleştirdiği dalışta üzerinde Nazi arması bulunan içi gümüş dolu bir kutu da bulundu.







Göl, günümüze kadar hazine avcılarının iştahını kabartmaya devam ediyor ama altınları bulma hırsı çok sayıda hazine avcısının boğularak ölmesine de neden oldu. Çünkü 103 metre civarında derinliğe sahip gölde 20 metreden sonra oksijensiz ortam başlıyor. Gölün dibindeki bitki örtüsünün sıklığı da dalış ve görüşü zorlaştırıyor.









Salzburg'a 98 km mesafedeki gölün ziyaretçileri tabii ki sadece hazine avcıları değil. Doğaseverler, özellikle bahar aylarıyla birlikte yeşilin her tonunu barındıran Toplitz Gölünün çevresinde yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, suyunun sıcaklığının yaz aylarında yükseldiği göle girmek için buraya akın ediyor. Zengin bir balık çeşidini de barındıran gölde, sportif balıkçılık da yapılabiliyor. Turistlerin sevdiği aktivitelerden biri de gölde tekne turuna çıkmak.