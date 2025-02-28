Kayaksız kar tatili isteyenler buraya!
Kış mevsimi, karın büyüleyici güzelliği ve doğanın dinginliğiyle birçok kişi için huzur demek. Kayak pistlerinin hızına kapılmak istemeyenler de kışın tadını dağ evlerinde çıkarıyor. Şömine çıtırtıları, fincandan yükselen tarçın kokuları eşliğinde tatlı sohbetler edip sessizce yağan karı izlemek ya da yürüyüş yapmak isteyenler için en iyi dağ evlerini jüri üyelerimize sorduk. Çanakkale’den Trabzon’a ülkenin dört bir yanından yaptıkları seçimleri sıraladık.
Gözleriniz kamaşacak
Uludağ Orman Köşkleri, Bursa
Figen Kokol “Kayak yapmadan da Uludağ’ın keyfini çıkarabileceğinize emin olabilirsiniz. Bunun için Sarıalan’daki Orman Köşkleri’ni öneririm. Dev çam ağaçları arasında harika bir konumu var. Pencereden baktığınızda beyazla yeşilin o güzel uyumu gözleri kamaştırıyor” diyor. Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Gülay Barbaros Altan ve Melih Daşgın’ın da önerisi. (0553) 696 00 16
Üç farklı ev
Habitat Mesire Bungalov Evleri, Bolu
Serda Büyükkoyuncu bu butik işletmeyi şöyle değerlendiriyor: “Yedigöller Milli Parkı’nın içinde. Farklı özelliklere sahip üç ev var. Doğanın içinde tam bir huzur deneyimi. Sonbaharda ayrı, kar manzarasıyla ayrı güzellikler göreceksiniz. Yemek yemek için bir restoranı da var.” Figen Kokol ve Saffet Emre Tonguç’un da listesinde. (0850) 241 15 81
Safariden biniciliğe
Başkonuş Yaylası, Kahramanmaraş
Saffet Emre Tonguç “Doğasıyla size adeta İsviçre Alpleri’ndeymişsiniz hissini veren, Kahramanmaraş’taki Başkonuş Yaylası’nda özenle tasarlanmış orman evlerinde kalıp doğanın iyileştirici gücünü hissedin. Trekking, atlı safari, binicilik, atv, kızak gibi aktivitelerin yanı sıra özgür hayvanat bahçesi çocuklarınızın olduğu kadar sizin de ilginizi çekecek” diyor. Gülay Barbaros Altan ve Serda Büyükkoyuncu’nun da tavsiyesi.
(0850) 305 22 44
Karadeniz yaylalarında
Birun Kümbet Dağ Evi, Giresun
Melih Daşgın “Birun Kümbet, Karadeniz’in doğal güzellikleriyle ünlü Giresun’un Kümbet Yaylası’nda konumlanmış, dağ manzaralarıyla çevrili, huzur dolu bir kış tatili için ideal. Geleneksel mimariyi modern konforla birleştiren özel bir adres. Kışın en güzel detaylarını, Karadeniz’in temiz havasını soluyarak deneyimleyebileceğiniz bu dağ evinden, lezzetli yemeklerini yemeden ve şömine başında keyif yapmadan ayrılmayın” diyor. (0454) 386 61 11
Tam bir hafta sonu kaçamağı
Eva Lavanda, Çanakkale
“Kaz Dağları popülerliğini kışa da taşıyor çünkü muhteşem bir doğa yılın 12 ayı sizi büyülüyor burada” diyen Gülay Barbaros Altan şunları anlatıyor: “Bayramiç Külcüler Köyü’nde. Kaz Dağları manzaralı İskandinav tarzı tatlı bungalovlar. Dünyanın en zengin havasını ciğerlerinize çekip huzuru iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir yer. İyi bir İtalyan restoranı da var. Sıkıca giyinip civarda doğa gezileri yapabilirsiniz. Eva Lavanda adı üzerinde lavanta tarlalarıyla çevrili, dört mevsim ayrı güzel olsa da kışçılar için tam hafta sonu kaçamağı adresi. Otoban ve
18 Mart Çanakkale Köprüsü üzerinden kolay ulaşımıyla İstanbul’dan uzaklığı sadece 3,5 saat.” Melis Yılmaz’ın da favorilerinden.
(0850) 205 64 61
Bulutların üzerinde
Kayaüstü Nayino Dağ Evi, Trabzon
Serda Büyükkoyuncu ve Saffet Emre Tonguç öneriyor. Tonguç “Trabzon şehir merkezine sadece 1 saat uzaklıkta, Düzköy ilçesine bağlı Şahinkaya mevkisindeki dağ evinde bulutların üzerinde olmanın hafifliğini yaşayacaksınız. Yürüyüş rotanıza dünyanın en uzun ikinci mağarası olan Çal Mağarası’nı da ekleyebilirsiniz” diyor. (0505) 241 79 86
Bir de karlar altında görün
Hindiba Doğa Evi, Bolu
Serda Büyükkoyuncu “Yedigöller sonbahar yaprak dökümünde popüler. Bununla birlikte kış aylarında ilk karlarla birlikte bambaşka bir hal alıyor ve beyaz bir peri masalı içindeymiş gibi hissettiriyor. Hindiba, Yedigöller yolu üzerinde; Bolu, Mengen’de. Yıllar önce Hindiba’nın ziyaretçiler için geliştirdiği yürüyüş rotası ve diğer bazı düzenlemelerinde danışmanlık da vermiştim, işleyişini bilmenin de gönül rahatlığıyla öneriyorum size” diyor. Saffet Emre Tonguç’un da favorilerinden. (0530) 824 97 91
Sobalı da var, kaloriferli de
Kocayayla Kütük Evleri, Bursa
Bahar Gündoğdu tavsiye ediyor: “Keles’teki Kocayayla Kütük Evleri doğayla iç içe, huzurlu bir tatil arayanlar için ideal. Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu tarihi bir yaylada konumlanan bu yer, orman içinde kütük evlerde konaklama sunuyor. Üç farklı ev seçeneği mevcut: Sobalı ekonomik bungalov, talaş sobalı modern ev ve kaloriferli lüks bungalov. Doğal güzellikler içinde yürüyüşler, mangal keyfi ve gece odun sobası başında dinlenmeyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.” (0501) 364 86 85
Ödüllü otel
Golden Key Kartalkaya, Bolu
Sermet Severöz’ün önerisi, kayak bölgesini izleyebildiğiniz bir dağ oteli. Ailenin bazı üyeleri kar sporu yapmak isterse servislerle kaymaya gidebiliyor, Kartalkaya’nın güzel pistlerine. Severöz “Klasik yayla evi mimarisinden esinlenerek tasarlanan otel Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazandı. SPA’sında stres atabilir ya da karlar içinde yürüyüp doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Golden Key Kartalkaya kafa dinlemek isteyenlerin gözdesi” diyor.
(0374) 234 50 59
Masal kahramanlarının evleri
Abant Yeşil Ev, Bolu
Konuklarını ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ masalına ışınlayan bu mekânı Melis Yılmaz’ın favorisi. Her bir ev, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. 12 farklı konseptte konaklama seçeneği var. Yılmaz “Ahşap ağırlıklı dekorasyonlarıyla bu evlerde kendinizi bir masalın içinde hissedeceksiniz. Dışarıda lapa lapa kar yağarken şömine başından ayrılmak istemezsiniz ama kısa yürüyüşlerle bol oksijenin tadını çıkarın” diyor. (0374) 237 11 49 m