Kayak tutkunlarının gizli favorisi: Niseko

Cuma



Hem sanat hem yemek

13.30

Hanazono tarafındaki bir uçurumun tepesine yerleştirilen Somoza, hem sanat galerisi hem restoran. Tarihi ahşap çiftlik evinden dönüştürülen yapıda sazlardan yapılmış geleneksel çatının yerini alan çelik kaplama Samurai başlığı şeklini koruyor. Giriş katında Japon sanatçıların elişi seramikleri, Grigg’in siyah-beyaz kar, orman, dağ fotoğrafları sergileniyor. Restoranın mönüsü yerel malzemeler, yerel tarifler ve İtalyan esiniyle hazırlanmış. Ördek göğsü, Kutchan patatesi, denizkestanesi, şefin tütsülediği somon gibi lezzetler zarif seramiklerde servis ediliyor. İki kişi ortalama 280 lira.



Kar sörfü

17.00

Japonya’da kar sörfünü başlatan kişi Toro Tamai. Bu efsanevi karakterin atölyesi Hirafu Köyü’nün batısında. Tamai’nin stili Zen’i andırıyor ve sörfçü vücudunu kullanarak kendisine yön veriyor. Tamai, atölyesi Gentemstick’in duvarlarına koleksiyonundaki rengârenk sörf tahtalarını asmış. Bir bölümünde de bambu ve ahşap karışımı el yapımı sörflerini sergiliyor. Fiyatları 4 bin 800 ile 8 bin 900 lira arasında. Sörf tahtanızı alıp hemen piste koşabilirsiniz ya da tişört benzeri hediyeliklerden alıp üst kata çıkabilir, kahve içebilirsiniz.









Hirafu boyunca yürüyüş

18.00

Niseko’nun nabzı Hirafu’da atıyor. Barlar, restoranlar, seyyar gıda satıcıları, Mountain Kiosk Coffee gibi sohbet mekânları, kayak malzemesi mağazaları, butik oteller, lüks şaleler bu köye canlılık getiriyor. Tokyo, Avrupa, New York’ta yıldızı yeni parlayan sanatçıların işlerini görmek için Powder Art Gallery’ye uğrayın. Obihiro Kurouto ya da Onuma Snowdrop gibi yerli butik biraları Niseko Taproom’da tadabilirsiniz.



Şiş kebap, Japon usulü

19.30

Japonlar et, balık, sebze gibi şişe geçirilip kömürde pişirilmiş tüm yemeklere Yakitori ismini vermiş. Niseko’daki Bang Bang bu işin ustası. Ocakbaşındaki iskemlelerden birine oturun. Şefin meşe kömüründe pişirdiği ızgaraları tadın. Japonlar yüreğinden boynuna, kanadından buduna tavuğun her yerinden lezzet üretmeyi başarıyor. Ayrıca, Hokkaido Wagyu etleri, Akkeshi Kakiemon istiridyeleri (550 lira), yengeçler sizi bekliyor.





Viski akşamları

21.30

Hirafu’nun loş ara sokaklarından aşağıya doğru yürüyün. Instagram’da fotoğraflarına rastlayacağınız, kırmızı buzdolabı kapağı yapıştırılmış kapının önündeki kalabalığı hemen fark edeceksiniz. Bar Gyu+, mumla aydınlatılmış masalarıyla samimi bir mekân. Mönüsünü her mevsim değiştiriyor. Spesiyalitesi nadir bulunan Japon üretimi single-malt viskiler. Barmene mönü dışındaki nadir viskileri sorduğunuzda Karuizawa, Hanyu gibi şişeler ortaya çıkıyor. Fakat tek kadehine 1200 lira ödemeye hazır olmalısınız. DJ’in çaldığı caz eşliğinde kadehinizi yuvarlayın. Dans etmek isterseniz kısa yürüyüş mesafesindeki Powder Room’a gidebilirsiniz. Hong Kong’u çağrıştıran lüks kulübün şarap ve kokteyl mönüsü de kayda değer.



Cumartesi



Enerji depolayın

08.00

Hirafu merkezindeki Green Farm Deli & Cafe kahve çekirdeklerini kendisi kavuruyor. Üstüne yumurta kırılmış kavurma ya da omletle kayak için enerji depolayın. Kahvaltı yaklaşık 100 lira.



Dört dağ

09.00

İnternetten 450 liraya alacağınız günlük bilet Annupuri, Niseko Village, Grand Hirafu ve Hanazono’da gün boyunca geçerli. Kayak öğretmeninin eşliğinde piste çıktığınızda bölgeyle ilgili her türlü detayı öğrenebiliyorsunuz. Niseko’nun 1300 metreye kadar yükselen pistlerinde her türlü zorluk derecesinde parkur bulmak mümkün. Ücretsiz otobüsle gün boyunca tüm kayak merkezlerini dolaşabilirsiniz. Acıktığınızda Niseko teleferik hattının zirvesindeki ahşap kulübedeki Lookout Cafe’ye uğrayın. Deniz ürünlü erişte çorbası için (110 lira).









Kayak sonrası ritüeli

14.30

Volkanik coğrafyada çok sayıda termal kaynak mevcut. Japon kültüründe kayakla geçen günü termal banyoda bitirmek gelenek... Annupuri’deki Yugokorotei, geleneksel Japon termal banyosu. Japonlar sabun ve lifleriyle termal banyoya gidiyor, tamamen soyunup ortak açık hava havuzlarına girmeden iyice yıkanıyor. Mayo yasak. Havlunuzu başınızın çevresine sarıyorsunuz. Üstü pergola ile kapatılmış, çevresi kar dolu havuzlara 54 derecelik termal su pompalanıyor. Kadın ve erkek havuzları ayrı. Ücret 55 lira.



Hamur sanatı

18.00

Japon mantısını deneme fırsatını kaçırmayın. Küçük bir lezzet turuna çıkın. Annupuri’nin eteklerindeki Karabina’dan başlayın. Ahşap kulübedeki restorana girerken ayakkabılarınızı çıkarın. Şöminenin yakınına oturun. Daha sonra biraz aşağıdaki kulübeye yürüyüp Rakuichi’de şef Tatsuru Rai’nin karabuğdaydan yerel tariflerle hazırladığı erişteleri tadın. Anthony Bourdain’ın ‘No Reservations’ adlı TV programına katıldıktan sonra şöhrete kavuşan Rai’de rezervasyonsuz yer bulmak neredeyse imkânsız. Konukları eşi Midori karşılıyor. 12 ahşap iskemlenin bulunduğu tezgâhın arkasında Rai, büyük bir hamur topundan harikalar yaratıyor. Yemek, Japon tadım mönüsü kaiseki stilinde servis ediliyor. İki seçenek var: Soğuk, tempura sebzeli (600 lira) ya da sıcak ve ördekli (ekstra 45 lira).



Niseko akşamı

21.30

Toshiro’s adlı bara uğrayıp meşhur kokteylini tadın. Ünlü barmen, barına kendi ismini vermiş. Penicilin adlı kokteylini viski, zencefil, narenciye ile hazırlıyor (80 lira). Viskiye meraklıysanız barın raflarında farklı türlerde 400 şişe sizi bekliyor. Test mönüsü fiyatları 190 ile

2 bin 475 lira arasında.



Pazar



Tapınaklar, şapeller

10.00

Mountain Kiosk Coffee’den bir fincan kahve alın. Sonra turistlerin pek uğramadığı Kutchan’a gidin. 9 kilometre uzakta, taksiyle 20 dakika sürüyor. Köydeki Budist tapınağında gezerken mekânın kutsiyetine saygı gösterin. Bölgedeki diğer önemli tapınak ise Kutchan-jinja.



Süt ve tatlılar

13.00

Japonya’nın en leziz sütü Hokkaido’da üretiliyor. Niseko Köyü’ndeki Takahashi Mandırası’nın yanındaki Milk Kobo’da inekler elle sağılıyor. Sütlü tatlılar ve peynirleri bitişiğindeki kafede tadabilirsiniz. Kaymaklı milföy, muzlu yoğurt, peynir tatlısı tadılmaya değer.