Kayak oteli seçerken ve kayak yaparken dikkat edilmesi gerekenler  

Altın kural: Kayak yapılacak merkeze oteliniz yakın olmalı

Dikkat etmeniz gereken pek çok özellik arasında kayak otelinizi seçerken ilk kıstasınız otelinizin kesinlikle gideceğiniz kayak merkezine yakınlığı olması. Hatta pistlere en yakın tesisleri seçmekte de fayda olacaktır. Aracınızla ya da uzun yürüyüşlerle kayak merkezinin pistlerine-telesiyejlerine ulaşmak bu seyahatte emin olun ki son tercihiniz olacaktır. Hem ekipmanların ağırlığı hem de hava şartlarını düşünürsek otelinizin kayak merkezindeki pistlere-telesiyejlere yakın olması bir hayli önem arz eder.



Gitmeden önce mutlaka öğrenmelisiniz: Kayak ekipmanları kiralanıyor mu?

Eğer bir oteli yalnızca kayak oteli olduğu için tercih ediyorsanız şüphesiz ki tesisin kayak ekipmanı kiralaması sizin için önemli bir ayrıntı. Çünkü özellikle amatör olarak kayak yapıyorsanız hem yükte hem de pahada ağır olan kayak ekipmanlarının her birine sahip olamayabilirsiniz. Hatta otelin kayak okulunun bulunması da bir diğer avantajıdır.

Çocuklu aileler için çok önemli: Kayak dışında çeşitli aktiviteleri olmalı

Eğer oteliniz aktivite bakımından kısıtlıysa hem sizin hem de çocuğunuzun canı sıkılabilir. Kar motoruyla gezinti, akşam eğlenceleri, animasyonlar ve çevre gezisi olanakları gibi çeşitli aktiviteler ile kayak dışında kalan zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.



Asla es geçilmemeli: Isıtma sistemi Çok İyi Olmalı

İyi bir ısıtma sistemine sahip olan otellerde ziyaretçiler soğuktan yakınmadıkları kadar sıcaktan da bunalmamalıdır. Bu sebeple siz siz olun, kayak otelinizi tercih ederken tesisin ısıtmasıyla ilgili daha önceki misafirlerin deneyimlerini yorum sitelerinden okumayı ve otel odanıza rezervasyon yapmadan önce çok yönlü araştırma yapmayı ihmal etmeyin.

Kayak yaparken dikkat edilecekler

Öncelikle kayak yapmaya genç yaşta başlamakta fayda var. Ayak ve kol kaslarınızı güçlendirmiş, başarılı bir spor kariyerinin önünü açmış olursunuz.

Teknik eğitimler sizi zorlayabilir. Bu nedenle sabırlı olmakta fayda var.

Eğitmeninizin sertifikalı olması da en önemli konulardan. Bu hususa dikkat edin.

Derslerinizi kaçırmayın.

Ders dışında da çevrenizden öğrendiğiniz hareketleri uygulamanızda fayda var.

Kendinize en uygun kayak malzemelerini kiralayın ya da alın.

Mutlaka sıkı giyinin.



Kayak aletlerinizi dikkatli seçin

Hamileyseniz kayak yapmadan önce doktorunuzla görüşün

Uyarı levhalarını dikkate alın

Diğer kayakçıları tehlikeye sokacak hareketlerden kaçının