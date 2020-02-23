Kayak modasının anahtar parçaları

Evolite’in Peak gözlüğünde üç katlı sünger yapı, 100 UV koruma, çizilmez lens materyali yanında sis engellemesi de var. Tekzen.com.tr’de bulabilirsiniz. 223.53 TL







Wed’ze SNB JKT 100 modeli erkek kayak-snowboard montu geniş kesimi sayesinde sırt desteğiyle bile hareket özgürlüğü sunuyor. Decathlon’daki fiyatı 239.99 TL







Renkleriyle çarpıcı, malzemesiyle sıcaklık garantili. Eisbär marka ponponlu bereyi sadece dağda değil, şehir içinde de severek kullanabilirsiniz. Proshoptr.com

fiyatı 224.25 TL







İşe elleri sıcak tutarak başlamak şart. Ünlü Alman markası Ziener’in Karimo modeli kayak eldiveni bunun için en uygun yardımcı. Hepsiburada.com’da bulabilirsiniz. 124 TL









Julbo’nun Dune model kayak kaskı, kadınlar ve gençlere uygun. Kaskın darbe dağıtan üst kaplaması var. Ağırlığıysa 500 gram. Ender Spor’da satışta. 363.38 TL







Eksi 5 dereceye kadar olan sıcaklıklar için uygun Wed’ze Slide 700 kadın kayak montu tasarım detaylarıyla öne çıkıyor.

Ürün Decathlon’da satılıyor. 449.99 TL







Su geçirmezlik, katmanlı kumaş yapısı, iki yöne esneme, kaska uygun kapüşonuyla Helly Hansen’ın Bonanza erkek montu

Hepsiburada.com’da. 1196 TL







Quiksilver’ın rengiyle gönlümüzü çelen erkek kayak pantolonu güvenli bir kayak macerası için gerekli her özelliği bir arada sunuyor. Slalomsport.com fiyatı 699 TL







Kayak malzemelerinde uzman markalardan Salomon’un Access 70 modeli kadın kayak botu, tasarımı ile tam bir klasik.

Decathlon’daki satış fiyatı 1099.99 TL







İki yönlü streç kumaş, su-rüzgâr geçirmeme ve korumalı dikişlerle öne çıkan Helly Hansen kadın kayak pantolonu, Hepsiburada.com’da

bulabilirsiniz. 787 TL