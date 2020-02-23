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Kayak modasının anahtar parçaları
Seyahat
Melis YILMAZ
Haber Giriş: 23.02.2020 - 08:37,Son Güncelleme:/

Kayak modasının anahtar parçaları

Sezonun sonlarına yaklaşırken kayak tatili planlıyorsanız alışveriş listemize mutlaka göz atın.

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Evolite’in Peak gözlüğünde üç katlı sünger yapı, 100 UV koruma, çizilmez lens materyali yanında sis engellemesi de var. Tekzen.com.tr’de bulabilirsiniz. 223.53 TL

Kayak modasının anahtar parçaları



Wed’ze SNB JKT 100 modeli erkek kayak-snowboard montu geniş kesimi sayesinde sırt desteğiyle bile hareket özgürlüğü sunuyor. Decathlon’daki fiyatı 239.99 TL

Kayak modasının anahtar parçaları



Renkleriyle çarpıcı, malzemesiyle sıcaklık garantili. Eisbär marka ponponlu bereyi sadece dağda değil, şehir içinde de severek kullanabilirsiniz. Proshoptr.com
fiyatı 224.25 TL

Kayak modasının anahtar parçaları



İşe elleri sıcak tutarak başlamak şart. Ünlü Alman markası Ziener’in Karimo modeli kayak eldiveni bunun için en uygun yardımcı. Hepsiburada.com’da bulabilirsiniz. 124 TL

Kayak modasının anahtar parçaları




Julbo’nun Dune model kayak kaskı, kadınlar ve gençlere uygun. Kaskın darbe dağıtan üst kaplaması var. Ağırlığıysa 500 gram. Ender Spor’da satışta. 363.38 TL

Kayak modasının anahtar parçaları



Eksi 5 dereceye kadar olan sıcaklıklar için uygun Wed’ze Slide 700 kadın kayak montu tasarım detaylarıyla öne çıkıyor.
Ürün Decathlon’da satılıyor. 449.99 TL

Kayak modasının anahtar parçaları



Su geçirmezlik, katmanlı kumaş yapısı, iki yöne esneme, kaska uygun kapüşonuyla Helly Hansen’ın Bonanza erkek montu
Hepsiburada.com’da. 1196 TL

Kayak modasının anahtar parçaları



Quiksilver’ın rengiyle gönlümüzü çelen erkek kayak pantolonu güvenli bir kayak macerası için gerekli her özelliği bir arada sunuyor. Slalomsport.com fiyatı 699 TL

Kayak modasının anahtar parçaları



Kayak malzemelerinde uzman markalardan Salomon’un Access 70 modeli kadın kayak botu, tasarımı ile tam bir klasik.
Decathlon’daki satış fiyatı 1099.99 TL

Kayak modasının anahtar parçaları



İki yönlü streç kumaş, su-rüzgâr geçirmeme ve korumalı dikişlerle öne çıkan Helly Hansen kadın kayak pantolonu, Hepsiburada.com’da
bulabilirsiniz. 787 TL

Kayak modasının anahtar parçaları

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