Kayak merkezleri beyaz örtüye büründü... Tutkunların tercih ettiği 5 harika yer

Uludağ Kayak Merkezi

Kış tatili denilince akla ilk gelen yer Uludağ oluyor. Türkiye’nin en büyük kayak merkezleri arasında yer alan Uludağ, harika da bir turizm merkezi. Yüksekliği 2543 metre olan Uludağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çekiyor. Ailecek veya arkadaş grubunuzla harika bir hafta sonu planı yapmak istiyorsanız ilk seçenek olabilir. Ulaşımı dilerseniz kendi özel aracınızla dilerseniz de şehir merkezinde bulunan servis araçlarıyla sağlayabilirsiniz. Yılın büyük bir kısmı pistinde kar bulunan Uludağ, kapasitesi sayesinde de oldukça fazla ziyaretçiyi ağırlamaya olanak sağlıyor. Farklı kış festivallerine de ev sahipliği yapan merkez, gerek amatör gerek profesyonel kayak tutkunları için harika bir yer. Eğer konaklamak istiyorsanız da her bütçeye uygun bir otel bulabilmeniz mümkün.

Kartepe Kayak Merkezi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi, İstanbul’a yakınlığı sebebiyle de hafta sonları çok sık tercih ediliyor. Kayak merkezine çıkarken yol boyu bulunan ormanın içerisinde gerçekleştireceğiniz yolculuk ise paha biçilemez. En iyi kar ve kayak keyfini Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaşayabilirsiniz. Eğer kayak takımlarınız yoksa civarda bulunan pek çok mağazadan istediğiniz ekipmanı kiralayabilir ve kayak zevkini yaşayabilirsiniz. Eğer kayak yapmak istemiyorsanız da sadece teleferik ile harika bir gezintiye çıkabilirsiniz. Konaklamak isterseniz ise kayak merkezinde bulunan otelleri veya şehir merkezini tercih edebilirsiniz.

Kartalkaya Kayak Merkezi

Bolu’da bulunan kayak merkezi yılın ilk karının da görüldüğü yerler arasında bulunuyor. Kış turizminin uğrak noktası olan merkez, harika bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için ise iyi bir tercih. Zirvesi 2200 metreyi bulan merkez, sadece kayak tutkunlarını değil kar severleri ağırlıyor. İstanbul’a yakın olan kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, hafta sonları çok sık tercih ediliyor. Kar sezonunun çok uzun sürdüğü merkez, etrafındaki doğal güzelliklerle de ilgi topluyor. Konaklama için otelleri tercih edebileceğiniz gibi kamp da yapabilirsiniz.

Palandöken Kayak Merkezi

Kesintisiz 12 km uzunluğundan bir piste sahip olan Palandöken, özellikle de profesyonel kayakçıların yoğun ilgi gösterdiği bir merkez oluyor. Birden fazla pisti bulunan merkez, çok fazla tutkunu da ağırlayabiliyor. Pisti ışıklandırıldığından dolayı geç saatlere kadar kayak deneyimi yapabileceğiniz merkez, dünyanın her noktasından ziyaretçileri Türkiye’ye çekiyor. Merkezde kayak malzemelerini kiralayabilir ve harika bir deneyim yaşamak için özel derste alabilirsiniz. Palandöken sevenlerine, kayak deneyimi haricinde dağcılık, paintball gibi farklı aktiviteler de sunuyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi

Şimdiden beyaz örtüye bürünen merkez, kış mevsiminin gözde tatil merkezlerinden biri oluyor. Kar kalitesi ile de ünlenen merkez, birden fazla piste de sahip. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan kayak merkezi, sadece kayak tutkunlarının değil kar tutkunlarının da ilk tercihleri arasında yer alıyor. Sarı çam ormanlarıyla çevrili pistler ise harika fotoğraflar için de olanak sağlıyor. Nisan ortalarına kadar kayak zevkinin yaşandığı merkezde yemek yiyecek ve dinlenecek yerler bulmanız da mümkün.