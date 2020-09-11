Kaunos Antik Kenti Nerede? Kaunos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kaunos Antik Kenti Türkiye'de bulunan önemli tarihi mekanlardan biridir. Yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görmektedir.

Kaunos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Kaunos Antik Kenti Dalyan Çayının karşı kısmında bulunan Çandır Köyü içerisinde bulunmaktadır. Likya ve Karya döneminde bölgede tuz üretimi yapılırdı. Ticaret de oldukça gelişmişti. Kaunos Antik Kenti bir liman şehriydi.

Kaunos bölgede ekonomik güce sahip olan ve kendi adına para bastıran Miletos'un oğludur. Yapılan kazı çalışmaları gösteriyor ki bölgedeki ilk yerleşim M.Ö. 10. yüzyıla dayanmaktadır.

Kaunos Antik Kenti Tarihi

Kaunos Antik Kenti ilk olarak İngiliz araştırmacı Rd. Hoskyn keşfedildi. 1840 yılında İngiliz Hoskyn yaptığı gezide üzerinde Kaunos halkı ve meclisi yazan bir yazıt bulmuştur. Sonrasında ise buranın Kaunos halkına ait olduğu sonucuna varır.

Kaunos Antik Kentinde hala hiç bir şekilde bozulmamış kaya mezarları vardır. Amasyalı bir coğrafyacı olan Strabon'a göre Kaunos'ta şimdiki Sülüklü Göl civarında ağzı kapanabilen bir liman bulunuyordu.

Kaunos Antik Kenti yüzyıllar içerisinde pek çok medeniyetin hakimiyeti altına girmiştir. Bu medeniyetler; Mısır, Pers, Bergama, Rodos ve Roma İmparatorluğudur.

Antik çağlarda Kaunos ticaretin oldukça önemli olduğu bir liman şehri konumundaydı. Fakat zamanla denizin alüvyonlar ile dolması buranın liman özelliğini kaybetmesine sebep olmuştur.

Heredot'un anlattıklarına göre Kaunos halkı Karia'nın yerli halkıydı fakat kendilerini Giritli olarak görmekteydiler.

Antik Kentin kuzey kısmında bulunan surların orta çağdan kaldığı bilinmektedir. Oldukça uzun olan surlar limanın kuzey kısmından başlayarak Dalyan Köyü'nün ilerisinde bulunan sarp kayalıklara kadar gitmektedir.

Surların kuzey bölümünde bulunan kısımları Mausolos dönemine aittir. Kuzey batı tarafında bulunan surlar ise Helenistik döneme aittir. Liman kısmında bulunan surlar ise Arkaik Devrinden kalan surlardır.

Antik kent içerisinde bulunan Tiyatro akropolün eteğinde bulunmaktadır. Bu tiyatro içerisinde 33 adet oturma bölümü yer alır. Tiyatronun batısında bulunan kalıntılar arasından bir tanesi bazilika şeklinde bir kiliseye aittir. Geriye kalanlar ise bir hamam ve tapınağın kalıntılarıdır.

Kaunos Antik Kenti Nerede?

Kaunos Antik Kenti Türkiye'nin Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde bulunur. Köyceğiz ilçesinde bulunan Çandır Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kaunos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Kaunos antik kent içerisinde gezilebilecek en önemli yer antik kentin yakınında bulunan büyük kaya mezarlarıdır. Bu mezarlar statüsü yüksek olan insanlar için inşa edilirdi. Mezarların bu kadar yüksek olmasının sebebi ise ölen insanların tanrıya daha yakın olmalarını sağlamaktı. Kayaların içlerinin oyularak yapılan bu kaya mezarları Dalyan'da görülmesi gereken en ilgi çekici yerlerden bir tanesidir.

Kayaların nasıl oyulduğu ise hala bilinmemektedir. Mezarlar dağdan bağımsız bir şekilde yapılmıştır. Bu sayede insanlar çevrelerinden yürüyüş yapabilmektedir.

Kaunos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kaunos Antik kentine girişler sivil ve öğrenciler için 10 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenci indirimi bulunmamaktadır.

Kaunos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Yaz döneminde giriş saatleri 09:00 ile 20:00 arasındadır. Kış döneminde ise 09:00 ile 17:00 arasında giriş yapılabilmektedir.

Kaunos Antik Kenti Efsanesi

Karya Kralı olan Miletos'un ikiz çocukları vardır. Bu çocuklardan erkek olanın adı ise Kaunos idi. Kız olanın ismi ise Byblis idi. Kardeşlerden Byblis büyüdüğünde erkek kardeşi Kaunos'a aşık olur. Byblis kardeşinden karşılık bulamaz. Bunu öğrenen babası ise Kaunos'u ülkeden kovar. Kaunos'da sevdiği ile birlikte Kaunos Antik Kentini inşa eder. Byblis ise bu üzüntüye dayanamaz ve hastalanır. Dalya'nın labirent gibi görünen kanallarının Byblis göz yaşlarından ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Kaunos Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Kaunos Antik Kenti müze kart ile bir yıl boyunca ziyaret edilebilmektedir.