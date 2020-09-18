Kastro Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kastro Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Kastro Plajı, Türkiye‘de yaz turizminin çok yaygın olarak uğrak nokta olmayan bir bölgesinde yer almaktadır. Bu plaj daha çok İstanbul ilinden ve Tekirdağ’dan günübirlik olarak gelen kişiler tarafından ziyaret edilmektedir.

Kastro Plajı Hakkında Bilgi

Eski adı ile Kastro şimdiki adı ile Çamlıköy olan plaj Trakya ilinin Bahçeköy deresinde Karadeniz’e dökülmekte olduğu yerde yaklaşık olarak 2,5 km kumsalı ile Saray’ın güzel bir sahil şeridinde yer alır. Bir tarafında da doğal plajı diğer bir tarafında ise bu plaj ile birleşmekte olan altın renkli bir gölü vardır. Tekirdağ ilinin Karadeniz kıyısında ve Istranca Dağlarının etekleri kısmında bulunan bu tabiat harikası Kastro doğal plajında ormanlık alanlar kumsal ile birlikte başlamaktadır. Plaj doğal ve az bilinir olduğu için tertemiz ve berrak bir suya sahiptir.

Kastro Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kastro Plajı ülkemizin Tekirdağ ilinin Saray ilçesine bağlı olan ve Çamlıköy’de yer almakta olan bir plajdır. Kıyıköy ile Çilingöz aralarında, Karadeniz ile Istranca dağlarının aralarında, Bahçeköy Deresi’nin Karadeniz’e dökülmekte olduğu yerde bulunan bu Kastro Plajı, Tekirdağ ilinin Karadeniz bölgesine ve denizine tek kıyısı olarak yer almaktadır.

Kastro plajına dileyen kişiler kendi araçları ile ulaşabilme imkanına sahip olmaktadır. Kendi araçları ile istanbuldan gelen kişiler çok olmaktadır bu kişiler için ulaşım şu şekildedir. İstanbul ilindeki Mahmutbey gişelerinden Edirne yönüne doğru devam edip ardından Çerkezköy gişelerinden çıkıp Saray tabelalar takip edilir. Saray tabelaları ile Kıyıköy-Kastro yoluna kadar girilir ve sonra sırası ile Güngörmez, Bahçeköyleri geçilir Kastro yol ayrımına gelinir.

Tekirdağ ilinden gelmek isteyen kişiler için ise ulaşım şu şekilde olmaktadır. Tekirdağ ilinden Saray tabelaları takip edilecek Muratlı yolunu kullanılır. Saray’dan sonra Kıyıköy-Kastro yoluna girilir ve sonra sırası ile Güngörmez, Bahçeköyleri geçilir son olarak Kastro yol ayrımına gelinir. Yol ayrımından sonra bu kamp alanı girişi yaklaşık olarak 7 km olmaktadır.

Kastro Plajı Özellikleri

Genellikle insanlar tarafından az bilinen bu plaj eşsiz ormanının içerisinde ve ağaçların altında güzel piknik yapılacak aynı zamanda doğa yürüyüşleri de yapılacak bir plajdır. Kastro Plajının bir tarafında muhteşem bir orman bulunurken diğer tarafında ise Karadeniz’e dökülmekte olan masmavi renkte bir göl yer almaktadır. Kastro plajı günümüzden 10 yıl önceye kadar hiç kimsenin bilmediği bir yerken artık yavaş yavaş tanınmaktadır. Deniz tertemiz ve içindeki küçük balıkların göründüğü bu deniz efsanedir. Çamlıköy yani kastro plajı doğal bir plaj olup bu plaj yaklaşık olarak 2500 metrelik bir sahilden oluşmaktadır.

Kastro Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Kastro Plajı’nda günümüzde en güzel yapılacak şey kamp ya da çadır kurmaktır. Kastro plajında istenildiği gibi kamp yapılma imkanı vardır. Ayrıca Çamlıköy Tabiat Parkı’nın girişinde de kamp alanı olduğu için buraya da kamp yapılır. Burada kamp yapmak ücretsiz olmaktadır ve tek sorun yer bulmaktır.

Kastro Plajı Giriş Ücreti

Kastro plajına girişler genel olarak ücretsizdir. Bu Kastro plajı süresince genelde şezlong ya da şemsiyeler için özel işletmeler yer almaktadır. İsteyen kişiler bu plaja gelerek kumlara da serilebilir.