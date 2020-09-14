Kastamonu'daki Ersizlerdere Kanyonu, tabiat parkı ilan edildi

Kastamonu il sınırlarında bulunan Ersizlerdere Kanyonu ve çevresindeki 217 hektarlık alan 'Ersizlerdere Tabiat Parkı' olarak ilan edildi. Küre-İnebolu yolu üzerinde Küre'ye 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 180 dekar büyüklüğe sahip alanda, göknar, kayın, meşe, çam, gürgen, söğüt ile kavak ormanları bulunuyor.









Küre Ersizlerdere Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, Ersizlerdere Kanyonu'nun Türkiye'nin 252'nci tabiat parkı ilan edilmesine ilişkin, "Gayretlerimiz ve mücadelemiz sonuç verdi. Hayırlı olsun memleketimize. İnşallah kırsal kalkınma ve ekoturizm yatırımları devlet eliyle yapılacak. Yeni iş kapıları açılacak. Çok koştuk. Çok yorulduk. Çok mücadele ettik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.











