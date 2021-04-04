Kastamonu’da görülesi en iyi 10 nokta... Kanyonlarla çevrili kentte doğa ve tarihe doyacağız

JÜRİ

Burak Yumukoğlu / Kastamonu Açıksöz Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü

Doç. Canan Tanrısever / Kastamonu Üni. Turizm Fakültesi

Ceyhun Hüseyinoğlu / Kastamonu Gündem Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü

Ebru Erke / Hürriyet Ekler yazarı

Ersin Ercan / DHA Bölge şefi

Ferdi Akarsu / Hürriyet Seyahat gezgini

Dr. Galip Vidinlioğlu / Kastamonu Belediye Başkanı

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi

1- Geçilmesi çok zor

Valla Kanyonu

Küre Dağları Milli Parkı içindeki 800 metrelik kanyon, dünyanın en derin ikinci kanyonu. Jürimizin 10’unun da oyunu alıp birinci sıraya yerleşti. Saffet Emre Tonguç “12 kilometre uzunluğuyla tam bir doğa harikası ancak, geçilmesinin zorluğuyla da ünlü” diyor.

2- Bu kanyonun sonu şelaleye çıkıyor

Horma Kanyonu-Ilıca Şelalesi

Pınarbaşı ilçesindeki kanyonda 3 kilometrelik yürüyüş parkuru var. Yol doğa harikası bir noktaya Ilıca Şelalesi’ne çıkıyor. Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Tüm ziyaretçilerini mest edeceğine inandığım bu parkuru ailenizle güvenli şekilde yürüyebilirsiniz” diyor.

3- Türkiye’de benzeri yok

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi

İçindeki Bebek ve Şapka müzeleri, Kastamonu kırsal mimarisinin örneklerini barındıran etnografık parkı, resim ve fotoğraf galerileri, bir de özgün modern ağaç heykel galerisini barındıran bir kültür merkezi. Şener Kalemci’ye göre Vedat Tek’in adının burada yaşatılması ayrıca önemli.

4- Tek 'Pan Park’ımız

Küre Dağları Milli Parkı

Avrupa’nın korunması gereken sıcak noktalarından biri ve Türkiye’nin ilk ve tek PAN Park’ıdır. (Korunan Alanlar Ağı). “Endemik florası, faunası ve yürüyüş yollarıyla Türkiye’nin önemli doğa rotalarından biridir” diyor Canan Tanrısever.



5- Çivisiz cami

Kasaba Köyü-Mahmut Bey Camisi

Kastamonu-Daday yolu üzerindeki Kasaba Köyü’nde 1366’da Candaroğulları Beyliği döneminde yapılmış bu muhteşem yapı şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta. Metal çivi ve herhangi bir aksam kullanılmayan cami, Dünya Mirası Geçici Listesi’nde.

6- Türkiye’yi kuranlar bu yolu yürüdü

İstiklal Yolu

Kastamonu’daki üç milli parktan biri İstiklal Yolu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri bu yolda atıldı. Yürüyüş güzergahında yer yer sağlam kalmış tarihi yol, menfez ve çok sayıda tarihi taş köprünün yanı sıra birçok anıt var. Yol Ankara MKE Masam fabrika binasında bitiyor.

7- Tarihi külliyeleri görün

Şeyh Şaban-ı Veli - İsmail Bey ve Benli Sultan külliyeleri

Kastamonu merkezdeki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nden günümüze ulaşan iki konak ve ortasındaki müze binasıyla camiyi görüp Zemzem’e benzetilen Asa Suyu’ndan için. İsmail Bey Külliyesi ise MÖ 7’nci yüzyıla ait iki kaya mezarının olduğu merkezdeki Şahinşah Kayası üzerinde. Dünyada hayvan haklarının ilk korunduğu yer olduğu düşünülen Deve Hanı bu külliyenin içinde. Develerini fazla yükleyenler içeri alınmayıp cezalandırılırmış. Benli Sultan Külliyesi ise Ilgaz Dağı’nın kuzeyinde, Ahlat Köyü’nün bir mahallesi olan Benli Sultan Köyü’nde.

8- Amazonların keşfi

Gideros Koyu

Burada korsanlar da saklanmış, Milli Mücadele döneminde cephaneler de… Cide merkezine 11 kilometre uzaklıktaki koy, birinci derece doğal, ikinci derece tarihi sit alanı olarak korunuyor. Ünlü coğrafyacı Strabon tarafından Amazonlarca keşfedildiği belirtilen koydaki yerleşimin tarihi 3500 yıl öncesine dayanıyor. Burası Seçkin Avrupa Destinasyonları ödülüne Türkiye’den gösterilen dört adaydan biri.

9- Etli ekmek yiyin

Memiş – İksirli Konak

“Kastamonu Daday’ın meşhur etli ekmeğini Memiş’te yiyin” diyor Ebru Erke. Bu yemek ve diğer tüm yerel lezzetler Daday’daki İksirli Çiftlik’te de yapılıyor. Yemek dışında konaklayabileceğiniz çiftlikte siyez unundan erişte gibi yöresel ürünler satılıyor.

10- Panoramik manzara

Kastamonu Kalesi

Şehrin en yüksek noktalarından birindeki kalenin içinde, sarnıçlar, zindanlar, kaçış tünelleri ve ‘Bayraklı Sultan’ adlı bir türbe var. Panaromik şehir manzarası da ayrı bir güzellik.