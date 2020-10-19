‘Kasım’ın sıcak adresi: Kuzey Kıbrıs... Şimdiden listenize ekleyin

Akdeniz'in en güzel ve temiz sularına sahip olan Kıbrıs'ta bol güneşli günlerin tadını uzun sahillerde çıkarabilir ve Akdeniz mutfağı ile mimarisine sahip adada gönlünüzce bir tatil planlayabilirsiniz. Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da bulunan Surlariçi bölgesi, birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Canlı bir bölge olan Surlariçi bölgede ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor.









Surlariçi bölgesinde yer alan tarihi Büyükhan ise mistik yapısı ile görenleri adeta büyülüyor. İçerisinde çok sayıda hediyelik eşya bulabileceğiniz mağaza ve bir şeyler içebileceğiniz cafe bulunuyor. Lüzinyanlılar tarafından yaptırılan Selimiye Camisi ise ihtişamlı görüntüsüyle turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında.









Girne'de yer alan Saint Hilarion Kalesi Kıbrıs'ın en güzel kaleleri arasında. Adeta bir masal kalesini andıran bu yapı, bir rivayete göre Walt Disney'in de yapımlarında esinlendiği kaleler arasında yer alıyor. Lüzinyanlılar tarafından yapılan bir başka eser ise Pella Pais Manastırı.

Girne Yat Limanı Kıbrıs'ın en romantik ve güzel yerlerinden biri. Tipik Akdeniz havasını soluyabileceğiniz yat limanında cıvıl cıvıl bir ortam ve kafelerle karşılaşabilirsiniz. İçerisindeki yatlar ve gece ışıkları ise limana akşamları ayrı bir hava katıyor.









Güzelyurt bölgesinde yer alan ve Bizans döneminde inşa edilen Aziz Mamas Kilisesi Kıbrıs'ta hala kullanılan kiliselerden biri. Kilisenin hemen yanında yer alan doğa ve arkeoloji müzesi ise bölgede çıkan arkeolojik eserlerin sergilendiği bir yer. Kıbrıs topraklarından çıkarılmış olan altın taç müzede görülmesi gereken en değerli parçalardan. Hediyelik eşya olarak Kıbrıs'ın ünlü hellim peynirinin yanında altın, gümüş ve bronz objeler ile mücevher ve tekstil ürünleri de satın alabilirsiniz.