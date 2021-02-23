Kartepe Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kartepe Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Kartepe Kayak Merkezi, özellikle da İstanbul'da yaşayan tatilcilerin, kış tatillerini geçirmek için yakın konumu ve göz kamaştırıcı doğası ile ilgisini çeken kayak merkezlerinin başında gelmektedir.



Kartepe Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Kartepe Kayak Merkezi, İstanbul iline yakın konumda yer alması bakımından özellikle İstanbullu tatilcilerin öncelikli kış tatili geçirecekleri yerler arasında bulunmaktadır. Özellikle de hafta sonu kaçamakları için mükemmel bir uğrak bir durak noktası oluşturmaktadır.



Kartepe Kayak Merkezi'nde çok çeşitli aktivitelerin varlığı söz konusudur. Bunlar arasında; kayak, snowboard gibi yapılması son derece keyif veren kış sporları yer almaktadır. Bu kış sporlarının büyük bir zevke dönüştüğü bir alana ve tesisleri bünyesinde barındırmaktadır. Kartepe’de faaliyet göstermekte olan otellerde sahip oldukları büyüleyici güzellikteki manzaraları ve konforlu konaklama olanakları ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır.



Kartepe Kayak Merkezi Nerede?



Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında ziyaretçilerin adeta akınına uğramaktadır. Gerek büyüleyici doğası gerekse yüksek kalitede hizmet sunan Kayak merkezi ve bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli tesisleriyle Kocaeli ilinin hemen çıkışında yer alan Maşukiye'de bulunmaktadır.



Kartepe Kayak Merkezi, sahip olduğu konumu itibari ile İstanbul'a yalnızca 130 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Sahip olduğu bu konum bakımından da özellikle İstanbul'da yaşayan tatilciler için günübirlik olarak gidilmesini mümkün bir turizm alanı olma özelliğine sahiptir.



Kartepe Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Kartepe Kayak Merkezi, ziyaretçilerine sağladığı rahat ulaşım imkanları sayesinde çok fazla tercih edilen bir kış sporları merkezi olma özelliğine sahiptir. Bu bakımdan Kartepe Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlamanın pek çok yolu bulunmaktadır.



İstanbul'dan otobüsle kayak merkeze ulaşım sağlamak isteyenler, İstanbul'da bulunan otogarlardan otobüse binerek 1 saat gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde kayak merkezine kolaylıkla gidebilirler. Ankara'dan gitmek isteyenler için Ankara otogarlarından hareket eden otobüsler vasıtasıyla üç saat süren bir yolculuk sonrası ulaşım söz konusudur.



Havaalanı kapalı olduğundan dolayı Kartepe Kayak Merkezi'ne en hızlı ulaşım seçeneği karayolu olmaktadır. İsteyen kişiler özel araçlarıyla Kartepe'ye kolaylıkla ulaşabilirler. Bunun için Ankara ve İstanbul istikametlerinden gelen sürücülerin ilk olarak İzmit sonrasında ise Maşukiye tabelalarını takip etmesi yeterli olacaktır.



Kartepe Kayak Merkezi Ücreti



Kartepe Kayak Merkezi'nde birbirinden farklı uzunluklara sahip durumda olan son derece modern yeni kayak pistleri ve tesisleri bulunuyor. Bu sayede yediden yetmiş yediye özellikle de kış aylarında çok sayıda tatilciyi en güzel şekilde ağırlıyor. Kayak merkezinde, kayak sporu başta olmak üzere pek çok kış aktivitesinin yapıldığı çok çeşitli spor etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.



Merkeze günübirlik olarak gelen binek araçlar için belirlenmiş durumda olan güncel giriş fiyatları şu şekildedir:



- Otomobil: 30 TL

- Motorsiklet: 20 TL

- Minibüs: 80 TL



Kartepe skipass ücretleri fiyatları şu şekilde:



- Kısa tur tek çıkış: 30 TL

- Yarım gün: 80 TL

- Uzun tur tek çıkış: 50 TL

- Sınırsız hafta sonu günlük: 150 TL

- Sınırsız hafta içi günlük: 120 TL



Kredi kartı kullanımının mümkün olduğu kayak merkezinde, ayrıca skipass kartı için 20 TL depozito ücreti ödenmesi söz konusudur. Her kart için ayrı depozito ücretinin nakit olarak tahsil edilmesi söz konusudur.



Kayak malzemelerinin müşterilerine sunduğu kiralama fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:



- Board kiralamak için ödenmesi gereken günlük ücreti: kalite ve bütçeye bağlı olarak 50 TL ile 120 TL arasındadır.

- Bot kiralamak için ödenmesi gereken günlük ücreti: kalite ve bütçeye bağlı olarak 50 TL ile 120 TL arasında değişkenlik göstermektedir.



Kartepe Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Kartepe Kayak Merkezi çevresinde faaliyet gösteren otellerde konforlu ve keyifli bir konaklama olanağı söz konusudur. Kartepe Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçileri ağırlamakta olan oteller, sezona ve sahip oldukları nitelikler göre farklı fiyat konseptleriyle müşterilerini hizmet sunmaktadır. Bu otellerde gecelik konaklama için ödenecek ücret ortalama olarak 250 TL ile 550 TL arasında değişiklik göstermektedir.