Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bolu Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Kartalkaya Kayak Merkezi; senede ilk karın düşmesiyle kayak sezonu açılır. Hakim olan dağlar ve hava akımları sebebi ile pek çok bakımdan kar yağışı, Kartalkaya'nın merkezini bolca kaplamaktadır. Tesise düşen karların oldukça doğal ve buzlanmasının ender olduğu belirtilebilir. Kartalkaya Kayak Merkezi'nin en yoğun olduğu günler; yılbaşı ile okulların tatil olduğu günlerdir. Tesis ve otel her anlamda önlemlerini almaktadır.



Kartalkaya Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Kartalkaya Kayak Merkezi; Bolu'da yer alan bir kayak merkezidir. Burada; 5 tane tesis, kış sezonu olarak belirtilen Aralık ve Nisan ayları arasında toplam olarak 1600 yatağı ile faaliyet göstermekte. Kartalkaya'da bulunan; 2 tane temel kayak alanı içinde toplam 18 mekanik tesisle türlü eğitim ve zorluk seviyelerinde toplam şekilde 25 tane pist bulunmaktadır. Pistlerin toplam olarak uzunluğu 40 kilometredir.



Kartalkaya’da özel olarak 5 tane konaklama tesisi bulunur. Kartalkaya'da bulunan otellerin hepsi, her çeşit konfor ve aktiviteye sahiptir. Mekanik tesislerin toplam kapasitesi ise saat başına 8000 kişidir. Tesislerde tecrübeli snowboard ve kayak öğretmenleri bulunmaktadır. Her otelin kendi çapında sağlık ve ilk yardım hizmetleri verilmektedir. Tesislerden her şekilde kayak malzemeleri kiralanabilir. Kartalkaya Kayak Merkezinde Türkiye'nin en büyük ''snowpark'ları bulunmaktadır. Kayak merkezinde türlü zorluk derecelerine göre rampa-kicker line, rail line, bordercross ve rail-box’lar vardır.



Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?



Kartalkaya Kayak Merkezi; Türkiye çapında en önemli kayak merkezlerinin içerisinde yer almaktadır. Bunun nedeni ise kayak merkezinin pek çok yere yakın olmasından kaynaklıdır. Köroğlu Dağları'nda yer alan bu tesis; birçok destana ve hikayeye konu olmuştur. Bilhassa kış mevsiminde bol bol yağış alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki pistlerde yer alan karın derinliği bazen iki metreyi bulmaktadır.



Kartalkaya kayak merkezi; Karadeniz Bölgesi'nde Bolu şehrinin sınırları içerisinde bulunur. Ilıman ve nemli havasından ötürü karlarının bahar mevsiminde erimesi muhtemel şekilde gözlemlenir. Bu yüzden Kartalkaya Kayak Merkezi daha çok ocak ile şubat aylarında kullanılmaktadır.



Kartalkaya Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



İlk önce Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmeden; hangi ilde bulunduğunu ve açık adresinin bilinmesi oldukça önemlidir. Sık sık karlı havaların bulunmasından ötürü, genellikle yanlış bir yere gitmek mümkündür. Özellikle başka şehirlerden gelen insanlar için adresin kesin olarak bilinmesi faydalı olacaktır.



Bunun dışında dağ yolunda bazı zamanlarda aşırı kar yağışına rastlanabilmektedir. Bu yüzden yola çıkmadan önce tüm kış koşullarına uygun olan araç gereçlerinin bulundurulmasında yarar bulunmaktadır. Kartalkaya Kayak Merkezi adına Bolu şehrine gelindikten sonra kayak merkezine ulaşmak için şehir merkezinden başlayan okların takip edilmesi gerekebilir.



Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmek adına okların takip edilememesi durumunda ya da yolla beraber aynı anda dikkatin toplanamayacağı düşünülüyorsa konum kullanmak faydalı olacaktır. Kartalkaya Kayak Merkezi'ne ulaşmadan önce dikkatli bir şekilde sürüş yapılmalıdır.



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi Ücreti



Kartalkaya Kayak Merkezi'nde; 1 günlük kayak ücreti hafta sonu 180 Lira olup, hafta içi 150 Liradır.



Kartalkaya Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları



Kartalkaya Kayak Merkezi; içerisinde her bütçeye uygun olan bir konaklama tesisi bulundurmaktadır. Genel olarak otel ve konaklama fiyatlarının oldukça uygun olduğu belirtilebilir. Pek çok otel ve konaklama mekanlarında günlük ücret alınmaktadır.



Kartalkaya Kayak Merkezinde yer alan otellerde ve konaklama mekanlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilmektedir. Bunun dışında bu yemekler açık büfe olarak sunulmaktadır. Kartalkaya'da bulunan eşsiz manzarayla beraber açık havada yemek yenilmesi çok mümkündür. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otel fiyatlarının her bütçeye uygun şekilde olduğu belirtilebilir.