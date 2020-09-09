Kartal Belediyesi Masal Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Masal Müzesi, Kartal Belediyesinin girişimleriyle ve şair-yazar Sunay Akın’ın kontrolünde 2017 yılında açılmıştır. Müzenin kuruluş amacı, toplumda bilinçli şekilde müzecilik kavramının oluşması, çocukların hayallerini, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yaşayarak ve öğrenerek güzel vakit geçirmeleridir.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Masal Müzesi, Marmara Bölgesinde bulunan İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunuyor. Kartal Belediyesinin Yakacık semtinin Çarşı Mahallesinde bulunuyor.

Kartal Belediyesi Masal Müzesine Nasıl Gidilir?

Masal Müzesine özel araçla gidebileceğiniz gibi, metro, Marmaray ve belediye otobüsleriyle de gidebilirsiniz. Metroyla gitmek isterseniz M4 Kadıköy-Tavşantepe Metra hattını kullanıyorsunuz. Avrupa yakasından gelmek isterseniz metrobüs, vapur, Marmaray hatlarından birini kullanabilirsiniz. Anadolu yakasına geçtikten sonra Kadıköy veya Ayrılık Çeşmesi duraklarından M4 metrosuna binebilirsiniz.

Marmaray ile gelmek isterseniz, Pendik YHT durağında iniyorsunuz. Durakta indiktensonra İETT ile gitmek isterseniz 134C nolu otobüse binip, Yakacık Spor durağında iniyorsunuz. Minibüsle gitmek isterseniz C-80 Kartal-Yakacık-Soğanlı-Samandıra-Paşaköy güzergahlı minibüse biniyorsunuz.

Müzeye belediye otobüsüyle gitmek isterseniz, 131V, 132C, 132ÇK, 132N, 132Z, 134, 134UK veya KM21 hatlarından birine binebilirsiniz. Enis Akaygen Sokak ve Kartal Caddesindeki “Yakacık Lisesi” durağında iniyorsunuz.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi Tarihçesi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, sanata ve edebiyatı büyük önem veren bir yönetici olarak öne çıkıyor. Öncelikli olarak müze bilincinin eksikliğinden yola çıkılmıştır. Bu bilinci çocuklara aşılayarak geleceği şekillendirmek ve bilinçli bir nesil yetiştirmek adına farklı bir müze kurulması düşüncesi oluşmuş.

Belediye Başkanı bu konuda şair ve araştırmacı yazar Sunay Akın ile bir araya gelerek düşüncesini paylaşmış. İlk olarak Yakacık’ta Çarşı Mahallesinde yıkılmaya yüz tutmuş iki katlı bir bina ayarlanmış. Koruluk içinde yer alan bina restorasyondan sonra masallardan çıkmış gibi bir hava oluşmuş.

Sunay Akın da, Türkiye ve farklı ülkelerin koleksiyonerlerinden topladığı, tarihi oyuncakları vererek katkıda bulunmuş. Ayrıca müzenin küratörlüğünü (kollayıcı, yönetici, düzenleyici) yapmıştır. Müzenin çocuklara daha cazip gelmesi için sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan, binayı Pop-up kitap şeklinde tasarlamıştır.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi Eserleri

Masal Müzesinde, Türk ve Dünya masallarına ışık tutan, tarihi değere sahip oyuncaklarla Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarlarının ilk basım kitapları sergileniyor. Oyuncak ve kitaplarla birlikte, müzenin bahçesinde Cinderella, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Heidi, Hansel ile Gretel ve Keloğlan gibi masal kahramanlarının heykelleri bulunuyor.

Müzenin ilk bölümünde “masal okumanın tarihi” sunuluyor. Bu bölümde bebek evleri sergileniyor. Bu kitapçı bebek evlerinde asıllarından birebir küçültülmüş oyuncak kitaplar bulunuyor. Bu bölümde Hans Christian Andersen’in 1850 yılında Danimarka’da, ilk kez resimli olarak basılan kitabı da sergileniyor.

Müzenin ikinci bölümünde çizgi filmlerin temelini oluşturan Laterna Magicalar ve Laterna Magicalar’ın dünyada nadir bulunan filmleri bulunuyor. Bu bölümde ayrıca Osmanlı dönemi masal kitapları da sergileniyor. Özellikle Kilisli Muallim Rıfat’ın 1916’da ilk kez Osmanlıca olarak neşrettiği Kitab-ı Dede Korkut büyük ilgi görülüyor.

Müzede ayrıca; masal kahramanlarının oyuncakları, masal bebekleri, plaklar, kasetler, masal kahramanlarının yer aldığı pullar sergileniyor. Bunların dışında çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları etkinliği yapılıyor.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Masal Müzesini ziyaretçiler ücretsiz olarak gezebilirler. Müzeye girişte ücret alınmıyor. Ayrıca atölye çalışmaları da ücretsizdir. Sadece randevu alınması isteniyor. Çocuğunuzun atölye çalışmalarına katılmasını istiyorsanız 0216 280 62 22 numaradan randevu alabilirsiniz.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi Ziyaret Saatleri

Masal Müzesi hafta için 09.00-17.00, hafta sonu 09.30-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Müze, Pazartesi ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.