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Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:00,Son Güncelleme:/

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

Sarıçam ormanlarıyla kaplı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun geçen çetin kışın ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

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Yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çeken ilçede, bir tarafta üremek için dönen göçmen kuşlar sulak arazilerde gezinirken, diğer yandan da çiğdem çiçekleri baharı müjdeledi.

Karsta canlanan doğa kuşlarla şenlendi


Ekim alanlarında karların erimesiyle oluşan göletler, yaban kuşlarına barınma imkanı sağlıyor. Üremek için gelen angıt, yaban ördeği ve balıkçıl gibi kuşlar, küçük su birikintilerinde görülmeye başlandı. Sıcaklığın artmasıyla yavaş yavaş canlanan doğadaki kuş türleri farklı güzellikler oluşturdu.

Karsta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

Karsta canlanan doğa kuşlarla şenlendi


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