Kars Kalesi Nerede? Kars Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Kars kalesi son haftalarda internette en çok araştırılan tarihi yapılardan birisidir. Pek çok savaş görmüş bir kaledir.

Kars Kalesi Nerede?

Kars kalesi Kars ilinin merkezinde bulunur. Kaleiçi mahallesinde bulunur.

Kars Kalesi Tarihi

Kars kalesi 1153 yılında inşa ettirilmiş bir tarihi kaledir. Yaklaşık olarak Yaklaşık olarak 1000 yıl önce inşa ettirilmiş olan Kars kalesi pek çok savaşa şahitlik etmiş bir kaledir. Kars Kalesi Vezir Firüz Akay tarafından inşa ettirilmiştir. Selçuklu Devleti tarafından inşa ettirilen Kars kalesi Saltuklu Sultanı Melik İzzeddi'nin emri ile inşa ettirilmiş bir tarihi kaledir. Osmanlı döneminde daha önce tahribata uğramış surları Lala Mustafa Paşa tarafından tekrar inşa ettirilmiştir. Kars kalesi 1300'lü yıllarda Timur imparatorluğu hükümdarı Emir Timur tarafından yerle bir edilmiştir. Daha sonar 1579 yılında 3. Murat tarafından tekrar inşa ettirilme emri verilmiş olan bir tarihi yapıdır.

Kars kalesi özellikle Osmanlı Rus savaşlarına tanıklık etmiş bir yapıdır. Osmanlı Rus savaşları sonucunda kale oldukça tahribata uğramıştır. Günümüzde ise Kars kalesinde bu savaşların izlerine rastlamak mümkündür.

Kars Kalesi Özellikleri

- Kars kalesi dış surları kesme bazalt taşlar ile inşa ettirilmiştir.

- Kale yüksek istinat duvarları ile çevrilidir.

- Kalenin üç adet devasa büyüklükte kapısı bulunmaktadır.

- Kars kalesi içerisinde 12. yüzyılda yaptırılmış olan bir adet mescid bulunmaktadır.

- Kalenin içerisinde savaş kalıntıları bolca bulunmaktadır.

- Kale'de askeri koğuşlar yer almaktadır.

- Kars kalesinin içinde Celal Baba türbesi de yer almaktadır.

Kars Kalesi Hakkında Bilgi

Kars kalesi günümüze kadar orijinalliğini korumayı başaramamış olan üzerinde pek çok savaş geçmiş bir kaledir. Günümüzde bu savaşın izlerine rastlamak mümkündür. Kars kalesi inşa ettirildikten sonra pek çok kez tahribata uğramış ve bu tahribatlardan sonra tekrar tekrar inşa ettirilmiştir. Kars kalesi 250 metre batı istikametinde, 90 metre ise güney istikametinde genişliğe sahip bir tarihi kaledir. Kale aynı zamanda Rusların işgaline de uğramıştır. Sit alanı olarak inşa ettirilmiştir. Kars kalesine kentten bakılınca eşsiz bir ihtişama sahiptir.