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Karlı dağlarla bütünleşen ters laleler görsel şölen oluşturdu
Seyahat
Hamit ERKUT/ DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

Karlı dağlarla bütünleşen ters laleler görsel şölen oluşturdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'hüznün çiçeği' olarak bilinen ve nesli koruma altında olan ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturdu.

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15 günlük ömürleriyle Doğu Anadolu'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, fotoğrafçılar ile doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Hakkari, Van ve Şırnak'ta yetişen, bölgede 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle çiçek amçaya başladı.

Karlı dağlarla bütünleşen ters laleler görsel şölen oluşturdu


Baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, Yüksekova ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 3 bin 800 rakımlı Çerçela Dağları'nın eteklerinde bulunan Yürkeli köyü yakınlarında, kısmen karlı olan dağlarla bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.Yoğun ilgi gören ters laleler, özellikle fotoğraf meraklılarına eşsiz manzara sunuyor. Hakkari ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında büyülendiklerini söylediler.

Karlı dağlarla bütünleşen ters laleler görsel şölen oluşturdu


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