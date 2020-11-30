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Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu

Erzincan’ın Kemah ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu.

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Geceleri soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da yüksek kesimler kar örtüsüyle kaplandı. Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Tekçam Geçidi’nde, adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karla kaplanan ve sisin de etkili olduğu 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu



Kış mevsiminde Tekçam Geçidinin muhteşem bir manzara sunduğunu ifade eden vatandaşlar, “Burası görülmeye değer bir yer. Beyaz örtüye bürünen çam ağaçları görsel şölen sunuyor. İzlemesi doyumsuz, bol oksijene sahip burası” dedi. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu




Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiği kaydedildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr Kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 4, Erzurum ve Ağrı’da 7, Kars’ta 8, Ardahan’da 10, Iğdır’da ise 1 derece olarak ölçüldü. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık Erzincan’da 10, Iğdır’da 8, Erzurum ve Ağrı’da 7, Kars’ta 6, Ardahan’da 5 derece olması öngörülüyor.

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