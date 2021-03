Karl Köprüsü Nerede? Karl Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Karl köprüsü Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag'da bulunuyor. Vitava Nehri üzerinde kurulan Karl köprüsü her yıl binlerce turist ağırlıyor.

Karl Köprüsü Hakkında Bilgi

Her yıl çok sayıda turist ağırlayan Karl köprüsü Çek Cumhuriyeti'nde yer alıyor. Başkent Prag'da Vitava Nehri üzerinde kurulan Karl Köprüsü yapı itibari ile de dikkat çekiyor. Ünlü Karl köprüsü Kral 4. Karl tarafından Mimar Peter Parler'e yaptırılmıştır. 1357 yıllarında yapımına başlanan Karl Köprüsü 1400'lü yıllarda bitirilmiştir. Bu köprünün uzunluğu 516 metredir. 10 metre genişliğine sahip olan Karl köprüsü yaya trafiğine de açıktır. Çek Cumhuriyeti'ne gelen turistler özellikle Karl köprüsünü ziyaret etmeden gitmezler.

Karl Köprüsü Nerede?

Çek Cumhuriyeti'nde bulunan Karl köprüsü Vitava Nehri üzerinde yer alıyor. Sadece yaya trafiğine açık olan köprü turistlerin de ilgisini çekiyor. Yapıldığı dönemde köprü kalesi olarak da kullanılan tahkimat olan yapının iki ucunda ise kuleler yer alıyor. Çek Cumhuriyeti'nin önemli bir turistik değeri olan Karl köprüsünün üzerinde 30 adet heykel bulunuyor. Bu heykellerden en ünlüsü ise Aziz John Nepomuk heykeli olarak biliniyor.

Karl Köprüsü Nasıl Gidilir?

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Karl köprüsüne ulaşım oldukça kolaydır. Old Town'dan Karl köprüsüne rahat bir şekilde ulaşılabilir. Bu köprüye gelmek isteyenler toplu taşıma araçlarına binebilirler. Ayrıca metroya binilerek Staromestska İstasyonu'nda inilebilir. Bu köprüye gitmek isteyenler tramvay kullanabilirler. Özellikle 12, 20 ve 22 nolu tramvaylara da binilir. Ayrıca Namasti Durağı'ndan da 17 ve 18 numaralı tramvaylara binilebilir. Karlovy Izane Durağı'nda inildikten sonra Karl köprüsüne rahat bir şekilde ulaşılır.

Karl Köprüsü Tarihi

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag'da şehirleşme çok eski yıllarda başladı. Kentleşmenin olduğu Prag'da ticaretin de kolay olması ile birlikte Karl köprüsü inşa edildi. Karl köprüsü Kral IV. Charles'in emri doğrultusunda 1357 yılında yapılmaya başlandı. Bu köprü ise şehrin iki yakasını da birbirine bağladı. Bu bölgede yaşanan felaket ve afetler ile birlikte köprü her şeye rağmen ayakta kalabildi.

Karl Köprüsü Hikayesi

Karl köprüsü Çek Cumhuriyeti'nin en önemli simgelerinden bir tanesidir. Tarihi ve hikayesi ile de ön plana çıkan Karl köprüsü 1357 yılında inşa edilmeye başlandı. Bir efsaneye göre ise köprü inşaatının 9 Temmuz itibari ile 05:31'de başlandı. Bu tarihin ise uğurlu olduğuna inanılır. Çünkü o yıl ve o tarihte köprü inşaatının yapılması kahinler tarafından olumlu olarak keşfedilmiş.

Buna göre tarih ve saat baştan sona okunduğunda 1- 3- 5- 7-9 -7- 5- 3- 1 elde ediliyor. Ayrıca bu köprü analiz edildiğinde köprünün inşasında kullanılan çimentonun içinde yumurta bulunmuş. Yumurta ise dayanıklılığı arttıran en önemli maddelerden bir tanesi olarak biliniyor. Karl köprüsünün çevresel etkenlerden zarar görmemesi için köprü araç trafiğine de 1965 yılında kapatılmış. Karl köprüsü günümüzde yalnızca yaya trafiğine açıktır.

Karl Köprüsü Özellikleri

Prag'da bulunan Karl köprüsü yapısal özellikleri ile ön plana çıkıyor. Köprünün üzerinde Barok döneminden kalan aziz heykelleri bulunuyor. Bu hali ile köprü neredeyse bir açık hava müzesini de andırıyor. Turizmin önemli bir değeri haline gelen Karl köprüsünün her iki yanında da kuleler bulunuyor. Gotik mimarinin yansımalarını taşıyan Karl köprüsünde Old Town ve Lesser Town kuleleri bulunuyor. Her yıl çok sayıda turist Karl köprüsünü ziyaret ediyor.