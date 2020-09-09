Kariye Müzesi Nerede? Kariye Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Oldukça uzun geçmişe sahip olan Kariye Müzesi, ilk olarak 534 yılında inşa edilmiş ve o dönemde manastır olarak kullanılmaya başlanmıştır. Manastır olarak kullanılmasının farklı restorasyon işlemlerine uğramıştır.

Kariye Müzesi Nerede?

Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul’un Edirnekapı semtimde yer almaktadır.

Kariye Müzesi Tarihçesi

Bizans zamanında kilise olarak kullanılan Kariye Müzesi, o yıllarda pek çok farklı dini ayinlere ev sahipliği yapmıştır. 1511 yılına kadar kilise olarak kullanılan Kariye Müzesi, Osmanlı döneminde 2. Bayezid’in sadrazamı olarak görev yapan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür. Uzun yıllar cami olarak kullanılan Kariye Müzesi, 1945 yıllarında müze haline getirilmiştir. Yaklaşık 3 yıl sonra müzede 10 yıl sürecek olan restore işlemleri gerçekleştirildi.

1948 ve 1958 yılları içinde yeniden restore edilmeye başlanan müze, 2013 yılında yeniden onarım işlemlerinden geçirilmiş ve halen günümüzde restorasyon işlemleri devam etmektedir. Müzenin restore edilme işlemlerinde aynı zamanda çevresinde bulunan otel ve evler içinde bazı düzenlemeler yapılmış ve bölge daha da uygun hale getirilmeye özen gösterilmiştir.

Kariye Müzesi Eserleri

Doğru Roma resim sanatının en önemli örneklerinin yer almış olduğu Kariye Müzesinde, Hz. İsa ve Hz. Meryem Ana’nın hayatını anlatan çok sayıda nadide eserler de müze içerisinde mevcuttur. Eşsiz dokusu ile o döneme ve dine ait çok sayıda mozaiklerin yer aldığı müzede, bunun yanı sıra Hristiyan dinine ait farklı mozaiklerde yer almaktadır. Müze içerisinde girişlerde Cennete Giriş sahnesi gibi pek çok farklı kısım yer alıyor.

Cennete Giriş sahnesi bölümünde insanların sıra halinde dizilmesi ve çarmıh tutan kişilerden bazılarının cennete yerleştirilmiş olduğu gibi ilginç mozaikler yer alıyor. Bunun dışında müze içinde yer alan eserlerden birisi de Kilise ’ye Giriş bölümüdür. Son Yargı Sahnesi, Parakklesion ve Naos bölümü gibi alanlarda müze içinde yer alıyor. Özel şekilde korunan ve müze olarak ziyaretçilere hizmet veren müze, özellikle yurtdışındaki turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kariye Müzesi Giriş Ücreti

İstanbul’un Fatih ilçesinin Edirnekapı semtinde yer alan Kariye Müzesine çeşitli yollardan ulaşım sağlamak mümkündür. Anadolu Yakası üzerinden Metrobüs kullanarak müzeye gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra otobüs veya minibüs kullanarak da sorunsuz olarak Kariye Müzesine giriş yapabilirsiniz.

Kariye Müzesine giriş için tek kişinin ödemesi gereken güncel ücret 65 TL’dir. Giriş ücretleri her dönem enflasyona göre değişebilmektedir. Ancak Müzekart sahiplerinin müzeye ücretsiz olarak giriş yapması mümkündür.

Kariye Müzesi Ziyaret Saatleri

Kariye Müzesinin ziyaret saatleri için iki farklı dönem belirlenmiştir. Müzeye dönem giriş tarihleri ve saatleri şu şekildedir:

- 1 Nisan – 31 Ekim: 10.00 ile 17.00 saatleri arası

- 31 Ekim – 1 Nisan: 09.00 ile 17 saatleri arası

Kariye Müzesi Hakkında Bilgi

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından 1945 yılında Cami olarak kullanıma kapanan ve o tarihten itibaren müze haline getirilen Kariye Müzesi, Osmanlı döneminde cami olarak kullanılmak için duvarlarındaki mozaiklerin kapatılması işleminden geçiştir. Mozaiklerin kapanmasının ardından kiliseye minare eklenmiş ve belirli döneme kadar cami olarak kullanılmaya devam etmiştir. Müze olduktan sonra ise cami için kullanılmak üzere kapatılan mozaikler, özel çalışma sonucu ile yeniden duvarların yüzeyine çıkarılmış ve ziyaretçilerin görebilmesi için müze olarak hizmet vermeye başlamıştır.