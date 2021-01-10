Karda yürüyüşün en güzel 10 adresi

1- Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Romantik bir rota Tahtalı Dağı



Antalya yakınındaki, diğer adı Olimpos olan Tahtalı Dağı’nı çok severim. Keyifli bir teleferik yolculuğuyla zirveye ulaşılıyor. Buradan Likya’nın verimli topraklarını ve Akdeniz’in sonsuzluğunu seyretmek gerçekten büyüleyici… Antalya’nın ılıman havası sizi aldatmasın, zirvesi kasım ayı itibariyle karlı olur. Aşağıya indikten sonra rotamı, Türkiye’nin bana göre en romantik şehri olan Phaselis’e çeviririm. Daha sonraki istikamet, tarihi adı Attalia olan Antalya Kaleiçi olur. Konaklamak için önerim eski bir Roma şehrinin kalıntıları içindeki ‘müze otel’ RuinAdalia Hotel.









2- Uğur Biryol / Seyahat yazarı

Eşsiz manzara Elevit Yaylası



Çamlıhemşin merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Elevit Yaylası, yaklaşık 1800 metre yüksekliğinde. Elevit’e çıkmadan önce Çat Vadisi’ne gireceksiniz. Dileyen Çat’ta Toşi Dinlenme Tesisi’nde yemek molası verip konaklayabilir. Toşi’ye 7 kilometre mesafedeki Elevit Yaylası’na eşsiz bir kar manzarası eşliğinde, vadi tabanını takip ederek kâh derenin yanından, kâh ormanın içinden yürüyüp dönebilirsiniz.











3- Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini

Soğukta sıcacık bir mola Keramet Kaplıcaları



Bursa İznik’teki Keramet Kaplıcaları yürüyüşü en sevdiğim kar rotası. Orta zorlukta yapılan kar yürüyüşü Aktoprak Köyü’nde başlayıp Keramet Ilıcası’nda bitiyor. Yürürken geçilen orman içi, patika ve zeytin bahçeleri enfes kar manzaraları sunuyor. Yürüyüşün sonunda kendinizi açık havadaki ılıcanın sıcak sularına bırakıp yüzerken çayınızı içebilirsiniz.









4- Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

Tarihin içinde geçen yol Hitit Yolu



Boğazkale Milli Parkı içindeki Hattuşa ve Alacahöyük ören yerleriyle Şapinuva Antik Kenti arasındaki alana yayılan Hitit Yolu kar beyazı örtüsüyle hem muhteşem doğal güzellikler hem de kültürel ve etnik bir hazine sunuyor. 11 kısa ve 6 uzun mesafeli toplam 17 yürüyüş parkuru, alternatif güzergâhlarla birlikte 380 kilometre. Günübirlik yürüyüş için 7 kilometrelik ‘Alacahöyük-Kalehisar-Mahmudiye’ rotası oldukça uygun. Geceyi Çorum’da geçirmek isteyenlere Anitta Otel’i öneririm.









5- Canan Demiray / Seyahat yazarı

Çamların arasında Misi Köyü



Bursa’da Uludağ’a tırmanmadan yürüyüşle karın tadını çıkarmak isteyenler için Mysia Yolları biçilmiş kaftan. Bölgede, 27 doğa yürüyüşü rotası var. 4 kilometreden başlayan farklı zorluk seviyelerindeki parkurlar arasında önerim Misi’den Dağyenice Göleti’ne uzanan yol. 10 kilometre uzunluğundaki yol karlı tarlaların ve çam ormanlarının arasında geçiyor. Kar keyfini uzatmak isteyenler konaklamak için 7 Rooms Boutique Hotel’i tercih edebilir.









6- Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi

Kamp için ideal / Aladağ Doğal Yaşam Alanı



Bolu Dağları’ndaki Aladağ Platosu kış aylarında Köroğlu Dağları’na (Kartal Kaya) doğru uzanan yaylaları, göletleri ve yaşlı ağaçlardan oluşan uçsuz ormanlarıyla kar altında kartpostalları aratmayacak güzellikte yerlerden. Plato, Aladağ, Seben, Sultan göletleri ve Kızık, Karaağaç, Örencik, Taşlık, Seben ve Sultan yaylalarına ev sahipliği yapıyor. Bölge bolca düz alana sahip olduğundan karda doğa yürüyüşü için çok elverişli. Mükemmel kar manzaraları yakalayacağınız kesin. Konaklama için en yakın işletmeler Aladağ Orman İşletmesi’ne ait Kır Evleri.









7- Bakiye Duran / Team Ultra Trail Runner

Hedef zirve Erciyes Dağı’nın zirvesine giden yol



Sırt rotası başlangıç yeri kayak merkezi… Deneyimli değilseniz ve gerekli ekipmanınız yoksa bu rotayı denemeyin. Yürüyüşe başlamadan jandarmaya bilgi verilmesi gerekiyor. Erciyes kayak merkezinden Çobanini bölgesine çıkmak için 12 kilometre karda yürümek lazım. Yaklaşık üç saat süren parkuru kolaylamanın bir diğer yolu da teleferik veya telesiyejle bir yere kadar çıkıp yolun geri kalanını yürüyerek devam etmek



8- Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Kolay bir seçenek Abant



Milli parkın içindeki yürüyüş alanları, kondisyon ve ekipmana ihtiyaç duymayacağınız, zorluk derecesi açısından kolay bir yürüyüş imkânı sunar. Abant Gölü’ne ulaştığınızda aracınızı milli parkın girişine bırakabilir; göl kenarından yürüyerek yaklaşık bir saatte çevresinde bir tam tur atabilirsiniz. Trekking sevenler için düşünülmüş yürüyüş alanlarının yanı sıra piknik ve oturma alanları, göl manzaralı butik oteller de gölün çevresinde bulabileceğiniz olanaklar arasında.









9- Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı

Büyülü bir yol… Menekşe Yaylası

Bu rotada yürüyüş Aytepe’den başlıyor ve karlar altındaki Veysel Dayı’nın kahvesinde sona eriyor. Kahve yaz kış açık. Burada kısa bir çay molasının ardından bir saatlik bir yokuş çıkışı bekliyor yürüyüşçüleri. Eğer çok kar varsa yaylaya ulaşamayacaksınız ama ormanın içindeki patikalarda yaptığınız bu yürüyüşü de unutamayacaksınız. Yol boyunca kır lokantaları var. Konaklamak isteyenler için Aytepe’deki ahşap bungalovlar veya yol boyunca sıralanan ahşap konukevleri oldukça uygun.









10- Erdal İpekeşen / Tempo Travel yayın danışmanı

Jeolojik oluşumları görün Soğuksu Milli Parkı



Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı yaban hayatının zenginliği ve peyzajıyla kar altında bir başka güzel oluyor. Çamlıdere’ye doğru yürürseniz Kuzcapınar fosil ağacını, Mahkeme Ağacin Yeraltı Kenti’ni, Abacı peribacalarını, Güvem bazalt sütunlarını, Beşkonak fosil yataklarını ve Karagöl jeositini de görebilirsiniz. Bölgedeki Başkent Üniversitesi’nin işletmesi olan Patara Otel’i kalmak, bölgeyi gezmek ve termal havuzlarından faydalanmak için tavsiye ederim.