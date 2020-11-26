Karavanla seyahat edeceklerin yaptıkları birkaç hata

Genelde büyük bir karavan olsun istenir aslında çok geniş bir karavana pek de gerek yok. Ayrıca, birçok milli parkta, otoyolda ve daha pek çok yerde uzunluk kısıtlamaları var. Özellikle otoyollardaki boyut sınırları araştırın ve buna göre bir model seçmeye özen gösterin.

Pandemiyle birlikte karavana olan talep artınca sıfır karavan fiyatları da el yakmaya başladı. Haliyle karavan hayali kuranlar ikinci el piyasasına yöneliyor. Evet sıfır bir karavan daha kullanışlı, temiz, konforlu olabilir ama yalnız kullanılmış bir karavan aldığınızda en azından karavanın ilk sahibi birkaç yolculukta ortaya çıkan sorunları halletmiştir. Hatta sizin yapmak istediğiniz şekilde içinde bazı modifiyeler de yapmış olabilir. İkinci el almak avantaja dönüşebilir.









Burası önemli… Her karavanın yük kapasitesi farklı. Kapasitesinden fazla yük taşımaya zorlamak karavanınıza zarar verebileceği gibi ceza kesilmesine de neden olabilir. Bu nedenle ihtiyacınız olan taşıma kapasitesine göre bir karavan seçmek faydanıza olacaktır.



Van life hareketinin patlamasıyla birçok karavan sahibi, araçlarını daha yaşanabilir ve estetik açıdan daha hoş hale getirmek için satış sonrası modifikasyonlar yapıyor. Ancak, yüksek tavan veya farklı yolcu ve sürücü koltukları gibi modifikasyonlara sahip bir karavan satın alma konusunda dikkatli olmalısınız. Çünkü bu modifikasyonların çoğu orijinal araç üreticisinin tasarımları kadar güvenli olmayabilir.











Peki bir minibüsü karavana çevirirken dikkat edilmesi gerekenler neler?



İlk yapılması gereken, araç tadilatında uzman bir makine mühendisiyle anlaşmak. Ana unsur ise yapacağınız değişikliklerde mutlaka ağırlık hesaplamalarına dikkat etmek olmalı. Yapım sonrasında anlaştığınız makina mühendisi araç içinde hassas ölçümler alıyor ve bu tadilatı projelendiriyor. Proje onaylanması için TSE’ye gidiyor ve yetkili kişiler tarafından aracınız denetleniyor. Ağırlık testleri için kantar, süspansiyon raporu için de araç asansörleri kullanılıyor.









Sonrası sertifika işlemleri

Tüm işlemler prosedürlere uygunsa size onay sonrası bir sertifika iletiyorlar. Bu belgelerle araç, karavan ruhsatına uygunluğunun denetlenmesi için TÜVTÜRK muayenesinden geçiyor. Muayene sonucunda da onay almayı başarırsanız her iki kurumdan aldığınız belgelerle notere başvuruyorsunuz. Noterde araç ruhsatınız ‘özel amaçlı motokaravan’ olarak yeniden düzenleniyor.