Karatepe Aslantaş Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Karatepe Aslantaş Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nın içinde çok sayıda tarihi ve doğal yapı bulunuyor. Milli park, Aslantaş Barajı'nın kıyısında yer alır ve bölgeye Akdeniz iklimi hakimdir. Çam ormanları ile çevrelenmiş bu parkın içinde çok sayıda piknik alanı, kamelya, mangal ve yürüyüş alanı bulunuyor.



Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?



Osmaniye şehir merkezinde 33 km, Kadirli ilçe merkezine 22 km uzaklıkta yer alıyor. Bu parka gidebilmek için Osmaniye merkezden Kadirli yönünde ilerledikten sonra Cevdetiye mahallesinden sola dönerek Ceyhan Nehrini geçmeniz gerekir. Kastabala Antik Kentini geçtikten sonra Karatepe Aslantaş Milli Parkı ve mesire alanına ulaşabilirsiniz.



Karatepe Aslantaş Milli Parkı Konaklama



İl ve ilçe merkezlerinde konaklayabileceğiniz çok sayıda otel, apart, pansiyon, öğretmen evi gibi konaklama seçenekleri bulunuyor. Çadırlı kamp yapmak isteyen kişilerin tüm ihtiyaçlarını şehir merkezinden temin etmesi gerekir.



Karatepe Aslantaş Milli Parkı Kamp Alanı



Karatepe Aslantaş Milli Parkı, yeşillikleri, doğası, göl manzarası ve tarihi ile ziyaretçilerine pek çok güzelliği birlikte sunuyor. Bu milli park, 4.145 hektarlık büyük bir alana sahip bulunuyor. Bölgede kamp yapmak isteyenler için uygun alanlar bulunuyor. Fakat bölgede çok fazla ihtiyacınız olan şeyi bulamayabilirsiniz. Kamp ihtiyaçlarınızı şehir merkezinden alarak daha iyi bir konaklama yapabilirsiniz. Mesire alanı içinde çok sayıda WC, büfe, otopark, kamelya ve çardaklar bulunuyor. Milli park girişinde yetkililere kamp yapmak istediğinizi belirtirseniz size yardımcı olurlar. Milli park alanı içinde fotoğraf tutkunlarını büyüleyecek çekim alanları bulunuyor.



Karatepe Aslantaş Milli Parkı Giriş Ücreti



Ülkemizin ilk açık hava müzesi olan ve doğası, manzarası ve huzurlu vakit geçirebileceğiniz ortamı ile dikkat çeken Kartaltepe Aslantaş Milli Parkı'na giriş ücretleri;

l Kişi Başı 4 TL

l İndirimli 2 TL

l Bisiklet ile giriş 4 TL

l Motosiklet 7 TL

l Otomobil 11 TL

l Minibüs 32 TL

l Otobüs 105 TL ücret alınır.



Karatepe Aslantaş Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Karatepe Aslantaş Milli Parkı, arkeolojik açıdan önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra fauna ve flora yönünden de önemli bir yere sahiptir. Karatepe Aslantaş Milli Parkı, 7715 hektarlık bir arana yayılır.



Parkın içinde kızılçam, defne, sandal, meşe çeşitleri ve karaağaç gibi bitki çeşitleri vardır. Aynı zamanda parkın için içinde tavşan, porsuk, sansar, tilki, sırtlan gibi memeli türleri ile birlikte kartal, doğan, keklik gibi kuşlara da ev sahipliği yapar. Aslantaş barajında ise, sazan ve yayın balığı avlama imkanı bulabilirsiniz. Ülkemizin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı, M.Ö. 8.y.y'da Asativatas tarafından krallığın kuzey tarafı bu milli parkın çevresini vahşi kavimlere karşı korumak için hudut kalesi yaptırmıştır.



M.Ö 725-720 tarihleri arasında ise, Asur kralı 5. Salamsor tarafından ele geçirildiği ve bu dönemde kalenin yıkıldığı tahmin ediliyor. Yıkılan kalenin içinde bulunan eserler mimari yapının bir parçası olduğu için yerinden kaldırılmayarak buranın bir açık hava müzesi olarak sergilenmesine karar verilmiştir. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bu milli parka her yıl binlerce ziyaretçi geliyor. Aynı zamanda kamp tutkunlarının da lokasyonları arasında yer alıyor.