Karasu Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Karasu Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

İstanbul'a yakın olması ile bilinen Karasu Plajı Sakarya'da bulunuyor. Doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Karasu Plajına ulaşım da oldukça kolaydır. Özellikle hafta sonunda Karasu Plajı pek çok misafiri ağırlıyor.

Karasu Plajı Hakkında Bilgi

Karasu Plajı, Karadeniz ve Marmara Bölgesinin kesişim yerinde bulunan Sakarya'da yer alıyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan Karasu Plajı'na ulaşım da oldukça kolay. Doğal ve tarihi güzelliklerin olduğu Karasu Plajı aynı zamanda bir Halk Plajıdır. Özellikle de hafta sonları yerli turistler Karasu Plajı'na giderek denize giriyorlar.

Plaj ince kumlu özelliği ile birlikte çocukların rahatça eğlenebileceği bir yer haline geldi. Aynı zamanda Karasu Plajı'nın oldukça uzun olması nedeni ile yeni birkaç plaj daha doğmaya başlamıştır. Bu oluşan plajlar ise Sahil Park Plajı ve 32 Evler Plajıdır. Tüm bu plajlar ince kumlu olmasının yanı sıra oldukça berrak bir suya sahiptir.

Karasu Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Karasu Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır. Sakarya ilinin Karasu ilçesinde bulunan Karasu Plajı Sakarya şehir merkezine de 48 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karasu ilçesinde geniş bir alanda olan Karasu Plajı'na özel vasıtalar ile kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Karasu Plajına gelmek için şahsi araçların yanı sıra toplu taşıma ile de kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. İstanbul'a yakın olması ile bilinen Karasu Plajına özellikle hafta sonları çevre illerden de pek çok kişi geliyor. Sakarya Merkezden Karasu Plajı'na gitmek için Poyrazlar, Ferizli, Limandere, Darıçayırı güzergahlarını izlemek lazım. Bu güzergahların ardından Karasu Plajı'na ulaşılıyor. Aynı zamanda Sakarya şehir merkezinden ve ya ilçe otogarlarından kalkan minibüsler ile de Plaja ulaşılabilir.

Karasu Plajı Özellikleri

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan Karasu Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır. Bunun yanı sıra tatilciler plajın çevresinde bulunan restoran ve lokantalarda da güzel zaman geçirebiliyorlar. Denize girmek için ise en güzel alanlardan birisi Karasu Plajı'dır. Oldukça geniş ve uzun olan Karasu Plajı'nın çevresinde de oldukça ünlü restoranlar ve lokantalar bulunuyor. Karasu Plajı'na gelen tatilciler aynı zamanda oldukça eğlenceli ve güzel vakit geçirebilecekler.

Karasu Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Karasu Plajı'nın çevresinde herhangi bir kamp yeri bulunmuyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Plajı'na giden kişiler çevredeki otellerde konaklayabilirler. Bunun yanı sıra herhangi bir kamp yeri bulunmuyor. Kamp yapmak için de uygun bir bölüm Karasu Plajı'nın çevresinde yer almıyor.

Karasu Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Karasu Plajı'na gelmek isteyen kişiler konaklamak için mutlaka uygun bir otel ve ya pansiyonda kalabilirler. Karasu'da her bütçeye uygun otel ve ya pansiyon bulmak mümkündür. Otellerin donanımlarına ve içeriğine göre fiyatlarda da değişiklikler olabiliyor. Karasu'da genellikle günlük konaklama ücretleri 150 liradan başlıyor. Otellerin yıldızı ve kapsamları arttıkça fiyatları da artıyor. Tam pansiyon ve yarım pansiyon olarak adlandırılan otellerde de fiyatlar buna göre belirleniyor. Karasu'da konaklamak isteyen kişiler daha evvel otellerden rezervasyon yaptırabiliyorlar.

Karasu Plajı Giriş Ücreti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Plajı aynı zamanda bir Halk Plajıdır. Bu nedenle plaja girişler ise ücretsizdir. O nedenle Karasu Plajı'na gelen tatilciler girişte herhangi bir ücret de ödemezler.