Karantina günleri için en iyi inziva yerleri... Hepsi doğayla iç içe

Çam ağaçlarının arasında: Saklıgöl Evleri - Burdur



Karacaören Baraj Gölü’ne karşı konumlanmış, çam ağaçlarının arasında, çok etkileyici bir güzelliğin içinde. Otel imkânlarının kamp şartlarında sunulduğu ‘glamping’ tipi konaklama hizmetiyle hem konforlu hem de doğayla iç içe. Tesisin hemen yanındaki gölde sportif balıkçılık, kano gezisi, tekne gezintisi, doğa yürüyüşü ve bisiklet turu gibi birçok keyifli aktivite yapılabiliyor. Saklıgöl Evleri, Isparta-Burdur sınırında, Antalya’ya 60, Isparta’ya 68 kilometre uzaklıkta bulunuyor.









Şehir merkezine yakın: Kulindağ Dağ Evi – İstanbul



Beykoz’a bağlı Mahmut Şevket Paşa Köyü’nde yer alıyor. Evler tek oda ve banyodan oluşuyor. Kablosuz internet bağlantısı ve Beykoz merkeze sadece 8 kilometre uzakta olmasıyla, bir yandan doğada vakit geçirmek, bir yandan da çalışmak isteyenler için ideal.









Masallardan fırlamış gibi: Abant Yeşil Ev - Bolu



‘Pamuk Prenses’ ve ‘Yedi Cüceler’ masalını bilmeyen yoktur. İşte burası, size o masalı yaşatmayı vaat ediyor. Her bir ev, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış.









12 farklı konsept konaklama seçeneği var. Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede bulunuyor. Hafta içi gelirseniz çok kısa bir yolculuk yaparak gölün keyfini çıkarabilirsiniz. Burada harika fotoğraflar çekeceğiniz kesin…









Doğayla baş başa: Hindiba Doğa Evi - Bolu



Dokuz adet taş ev ve üç bungalovuyla hizmet veriyor. Orman içinde, doğayla baş başa konforlu zaman geçirmek isteyenler için ideal. Hafta içi giderseniz doğa yürüyüşleri için Yedigöller ziyareti gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Farklı uzunluklardaki bu yürüyüş rotaları, işin uzmanları ve gezginler tarafından Türkiye’nin en güzelleri arasında gösteriliyor.









Matematik Köyü’nün hemen yanında: Kayserkaya Dağ Evi - İzmir



Şirince’ye 1 kilometre mesafedeki Kayserkaya, Matematik Köyü’nün hemen yanında. Şirince’de çam ormanlarının içindeki tesis misafirlerine konaklama için bungalov ve kamp seçeneklerini bir arada sunuyor. Bazı evler şömineli. Burada köy hayatının tadını çıkarabilirsiniz.









Huzur dolu bir cennet: Taş Konak / Samsun



Sabahları köy kahvaltısı ile güne başlayıp öğlende taş fırında pide ve mangalda et çeşitleriyle ziyafet çekebilirsiniz. Ayrıca Samsun’da bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde de kayak keyfi de yapabilirsiniz.









