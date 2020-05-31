Karakum Çölü nerede ve hangi kıtada? Karakum çölünün sıcaklık, iklim, canlıları ve bitki örtüsü bilgileri

Karakum çölü Dünya'nın en büyük çöllerinden bir tanesidir. Yüz ölçümü yaklaşık olarak 350.000 kilometre karedir. Karakum çölünün yüz ölçümü büyük olmasına rağmen çöl şartlarından dolayı nüfus oldukça seyrektir. Karakum çölü Türkmenistan'da Garagum çölü olarak da adlandırılır.

Karakum Çölü Nerede?

Karakum Çölü Türk devletlerinden biri olan Türkmenistan'da yer alan bir çöldür. Türkmenistan'ın ve civar bölgenin en büyük çöllerinden biridir. Karakum çölü yüzölçümü itibari ile Türkmenistan'ın 5'de 4'ünü kaplayan bir çöldür.

Karakum Çölü Hangi Kıtada?

Karakum çölü Orta Asya'da yer alan bir çöldür.

Karakum Çölünün Sıcaklığı

Karakum çölü oldukça sıcak bir çöldür. Yaz ayında sıcaklık 50 dereceye kadar çıkar. Karakum çölünün kış mevsiminde sıcaklığı ise -20 derece olarak ölçülmüştür. Bu yüzden mevsimsel olarak çölün sıcaklık farkları oldukça fazladır. Karakum çölünde ki sıcaklık Türkmenistan'ın elektrik üretiminde kullanılmaktadır.

Karakum Çölünün İklimi

Yaz mevsimi sıcak bunaltıcıdır. Kış mevsimi ise az nemli olarak geçer. Kış mevsiminde kar çok nadir yağmaktadır. Yağan kar ise iklimden dolayı hemen erimektedir. Çölün ikliminin büyük bölümünü ise "Afgan Rüzgarları" almaktadır. Afgan Rüzgarları Karakum çölü üzerinde hakim olan rüzgarlardır.

Karakum Çölünün Canlıları

Karakum çölünde tilki, tavşan, çakal gibi hayvanlara rastlanmaktadır. Ayrıca çöl şartlarında yaşayan canlılar da yer yer görülmektedir. Çöl yılanları da yine Karakum çölünde yaşayan canlılar arasındadır.

Karakum Çölünün Bitki Örtüsü

Karakum çölünde genel olarak step bitkileri yer almaktadır. Çöl tepelerinde selin gandym bitkileri yer alırken çölün alt kısımlarında ise borjak adındaki bitkiler vardır. Karakum çölünde ayrıca sazak, patlak gibi çöl ikliminde yaşayan bitkiler bulunur.