Karagöl Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

El değmemiş doğanın ve manzaranın tadını çıkartırken piknik yapma imkanı da veren Karagöl Tabiat Parkı, bireysel ya da aile ve dostlar ile beraber şehirden uzaklaşmanın en güzel seçeneklerinden birini sunuyor. Özellikle yaz aylarında havanın sıcak olduğu zamanlarda ve İlkbahar aylarında daha fazla ziyaret edildiğini söylemek gerekir.

Karagöl Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

18 hektarlık bir alana sahip olan Karagöl Tabiat Parkı, deniz seviyesinden 850 metre kadar yükseklikte yer almaktadır. Jeolojik hareketler sonucunda oluşmuş bir Göle sahip olan bu Tabiat Parkı, adını da bu göl üzerinden almış durumda. Göl ve orman kaynakları ile beraber özellikle birçok farklı etkinlik gerçekleştirme olanağı tanımaktadır. Bu etkinlikler içerisinde en çok piknik ve doğa yürüyüşü gerçekleşmektedir. Aynı zamanda bisiklet gezileri, safari ve kamp gibi daha birçok değişik seçenek sunulmaktadır.

Dairesel ve küçük bir gölün etrafında toplanmış olan bu özel Tabiat Parkı, el değmemiş bir doğayı yaşamak için birebir olanak tanımaktadır. Volkanik taşlar ve Kaya parçaları ile muhteşem bir yeşilliği yürüyüş esnasında gözler önüne seren Tabiat Parkı, günümüzde doğal bir alan olarak en çok tercih edilen yerlerden biridir.

Karagöl Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İzmir'in İncisi olarak da bilinen Karagöl Tabiat Parkı Bornova ilçesinde yer almakta. Daha doğrusu Bornova'nın Kurudere Mahallesi bölgesinde bulunmakta ve muhteşem bir doğal güzellik olarak öne çıkmaktadır. Bölgeye farklı ulaşım yolları üzerinden rahatlıkla gitmek mümkündür. Özellikle bireysel araçları ile gitmek isteyenler İzmir'in ilçesi olan Karşıyaka'dan geçiş sağlayarak Yamanlar dağları bölgesine ulaşması gerekir. Bu bölge üzerinden tabelaları takip ederek düzgün şekilde yolu bulmak mümkündür. Aynı zamanda Karagöl tabiat Parkı'na farklı toplu taşıma araçları ile veya minibüs ve taksi üzerinden de ulaşılabilir.

Karagöl Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Diğer tabiat parklarına göre giriş ücreti pek farklı değildir. Bu konuda özel araç ile 25 TL ücret karşılığında rahatlıkla bölgeye giriş yapılabilir. Aynı zamanda bireysel giriş ücreti 8.50 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer karavan ile giriş yapmak istiyorsanız o zaman 34 TL ücret ödeyerek rahatlıkla kamp yapma imkânını elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra mangal yapmak ve elektrikten faydalanmak gibi olanakları değerlendirmek mümkün. Böylesi güzel olanaklar yine ekstra ücret üzerinden hizmet şeklinde sunulmaktadır. Bu sayede tabiat parkına hem gece hem de gündüz yaşayabilir; bu muhteşem güzelliğe günün 24 saati boyunca birebir şahitlik edebilirsiniz.

Karagöl Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Yaz ve kış aylarına bağlı olarak Karagöl Tabiat Parkı giriş saatleri değişkenlik göstermektedir. Bu konuda yaz dönemi içerisinde sabah saat 08.00 ile 20.30 arası ziyaret etmek mümkün. Kış Döneminde ise bireysel yapılacak olan ziyaretler konusunda sabah 08.00 ile başlayan ziyaret saati akşam 18.00’a kadar devam etmektedir. Özellikle haftanın her günü açık olan parka ziyaret saati içerisinde rahatlıkla dolaşım sağlamanız mümkün.

Harika ve eşsiz bir doğal manzara ile beraber yeşillik ve mavili bir araya getiren Karagöl Tabiat Parkı, İzmir'in en özel yerlerinden biridir. Daha çok hafta sonu ziyaret edilen bölge haftanın yedi günü de gitme imkanı vermektedir.