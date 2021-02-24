Karagöl Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Karagöl Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Karagöl milli parkı, Bolu'da yer alan, Kıbrısçık'a 10 km, Beypazarı'na 22 km mesafede olan bir yerdir. Doğa ve huzurun buluştuğu nadir noktalardan biridir.



Karagöl Milli Park Hakkında Genel Bilgiler



1976 yılında 15 hektar kadar bir alana sahip olan bu milli park, daha sonraki yıllarda 35 hektara çıkarılmıştır. İçerisinde yer alan işletmeler ise 2005 yılında 20 yıl için ihalesi yapılmıştır. Ancak daha sonraki senelerde anlaşmazlık yaşandığı için işletmecilik ile ilgili sorunlardan dolayı ihale iptal edilip, bu parkta bulunan yerler kapatılmıştır.



Yeniden yapılanan bu park, 11 Temmuz 2011'de Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Bu parkın tamamı ormanlık olup devlet mülkiyetinde olan bir yerdir. Karagöl Milli Parkı'nın korunması, değerlerini kaybetmemesi, gelecek yıllara da aynı şekilde aktarılabilmesi, koruma ve kullanma dengesi önemli bir nokta olmalıdır. Bundan dolayı bunların takibi yapılmalıdır. Bu amaçların uygulanabilmesi için Karagöl Milli Parkı'na ait plan hazırlanmıştır.



Karagöl Milli Park Nerededir?



Bolu ilinde Kıbrısçık ilçesinde yer almaktadır. 35 hektar alana sahip bu ormanlık yer, A tipi orman içinde dinlenme yeri olarak bilinir. Rakım olarak ise 1500 m'dir. Dairesel ve bir gölün etrafında bir parktır. Doğallık ve el değmemiş yerlerden biridir. Çevresinde ise konaklama yapılabilen bungalov evler yer almaktadır.



Karagöl Milli Park'a Nasıl Gidilir?



Bu parka Beypazarı Kıbrısçık Yolu üzerinden ulaşabilir. Kıbrısçık Bolu'ya ait olan bir ilçedir.



Karagöl Milli Park Konaklama, Giriş Ücreti Hakkında Bilgi



Otomobil ile giriş 15 TL'den başlamaktadır. Kamp 25 TL ve apart evler 300 TL'dir. Çadır başı ise 35 TL kadar bir ücret veriliyor. Otel odaları ise kişi başı 125 TL, çift kişi 200 TL civarında olarak değişmektedir. Ev fiyatları ise ev başına 300 TL bir fiyat vardır. Kiralama fiyatları 30 dk bisiklet kiralamak 5 TL, 30 dakika ATV kiralamak 40 TL olarak bilinir. Dağ evlerinin ise fiyatları 200 TL'dir.



Karagöl Milli Parkı Özellikleri



Bu parkın en önemli özelliği doğanın içinde olması ve insanları da bu özelliğine dahil etmesidir. Bu milli park A tipi yerlerden biridir. A tipi demek, kaynak değerleri açısından yüksek ve ziyaretçisi olan, çadır, karavan, dağ ve kır evi gibi geceleri kalma tesislerine sahip yerlerdir. Aynı zamanda bu yerler günü birlik olarak da gelinebilen yerlerdir. Burada her yıl Mayıs ayında Kıbrıkcıklılar toplanır ve kaynaşır. Ayrıca buraya ait 7 tane sadece buraya özgü olan yemek çeşidi vardır. Bunlar; malama, acem pilavı, göce aşı (keşkek), soğanlama, yayla kurusu, sarı burma tatlısı, höşmenim olarak sıralanır.



Tüm bunların yanı sıra Kıbrıscık İlçesi'nde çeşitli bölgelere dağılmış halde yüzyıllarca önceden kalan ahşap evler bulunur. Bu ahşap yerler gelen ziyaretçiler için ise gözlem noktası olan bir alandır. Ayrıca bu yer, göl peyzajı ve orman ile benzersiz manzarayı müşterilerine sunar. Olta balıkçılığı, piknik, spor, tatil gibi aktiviteler için uygunluk sağlayan ve tavsiye edilen bir parktır. Bu park, il merkezlerine yakınlığından dolayı da (Ankara, Bolu) tercih edilen bir uğrama noktasıdır. Ziyaretçilerin tercih etmesinin bir diğer sebebi de budur. Gölde bulunan faaliyetlerden olan balıkçılık da büyük rağbet görmektedir. Balık arasında kefal, sazan, kadife türleri yer almaktadır.