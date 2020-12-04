Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen kasabaları

ÇAYELİ / RİZE



Yaylaları, dereleri ve yöresel birçok lezzetiyle ön plana çıkan Karadeniz’in en yeşil ilçelerinden Çayeli tarihi dokusu ve muhteşem yeşil doğasının yanı sıra tam bir lezzet durağı... Kasabanın dünyaca ünlü kuru fasulyesini yedikten sonra bu konudaki standartlarınız kesinlikle değişecek.





GÜZELCEHİSAR/ BARTIN



Yeşilin bin bir tonuna tanıklık edeceğiniz muhteşem doğasıyla adeta bir oksijen deposu. El değmemiş doğal güzellikleri, koyları ve kültürel yapısına hayran kalacağınız huzurun ve sessizliğin adresi kasabayı terk etmekte zorlanacaksınız. Muhteşem kum plajı, kendine has doğası ve eşine az rastlanan Lav Kayalıkları’nı’ mutlaka görmelisiniz.



İNEBOLU/KASTAMONU



Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun korunduğu nadir yerlerden… Dar sokaklı yollarında dolaşırken başka bir dünyadaymışsınız gibi gelecek. Eşsiz manzaralara sahip tepelerinde doğa yürüyüşleriyle huzurun ve sakinliğin keyfini çıkarın. Yöresel ve organik birçok ürünü bulabileceğiniz halk pazarlarına mutlaka uğramadan dönmeyin.



PERŞEMBE/ ORDU



Fındık bahçelerinin denizi selamladığı şelaleleri, Yason Burnu Yarımadası plajları ve sakin sahiliyle Karadeniz’in en güzel duraklardan… 1500 metre yükseklikte yer alan Perşembe Yaylası, yemyeşil doğasının arasından akan kıvrım kıvrım dereleri görülecekler arasında.







TİREBOLU/ GİRESUN



İsmi, üç şehir anlamına gelen Tripolis’ten geliyor. Doğanın tarihle iç içe geçtiği kasabanın eski çeşmeleri ve Rum evlerinin olduğu mahalleler mutlaka görülmesi gerekenler listesinde. Tarih ve doğaya selam verdikten sonra yöresel pazı mıhlaması, mısır dolması ve hamsi böreği gibi Tirebolu mutfağını da denemeden geçmeyin.







İĞNEADA/ KIRKLARELİ



Türkiye’nin Karadeniz’de Bulgaristan sınırına en yakın sahil kasabası. Sahilleri, su basar ormanları, tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkıyor. Tuzlu su gölleri, kıyı kumullar ve bataklıklar bir arada bulunuyor. Ayrıca göçmen kuşların konaklama adreslerinden...