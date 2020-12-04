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Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen kasabaları
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen kasabaları

İşte Karadeniz'de tası tarağı toplayıp yerleşmek isteyeceğiniz huzur adresleri...

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ÇAYELİ / RİZE

Yaylaları, dereleri ve yöresel birçok lezzetiyle ön plana çıkan Karadeniz’in en yeşil ilçelerinden Çayeli tarihi dokusu ve muhteşem yeşil doğasının yanı sıra tam bir lezzet durağı... Kasabanın dünyaca ünlü kuru fasulyesini yedikten sonra bu konudaki standartlarınız kesinlikle değişecek. 

Karadenizin keşfedilmeyi bekleyen kasabaları

GÜZELCEHİSAR/ BARTIN

Yeşilin bin bir tonuna tanıklık edeceğiniz muhteşem doğasıyla adeta bir oksijen deposu. El değmemiş doğal güzellikleri, koyları ve kültürel yapısına hayran kalacağınız huzurun ve sessizliğin adresi kasabayı terk etmekte zorlanacaksınız. Muhteşem kum plajı, kendine has doğası ve eşine az rastlanan Lav Kayalıkları’nı’ mutlaka görmelisiniz.

İNEBOLU/KASTAMONU

Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun korunduğu nadir yerlerden… Dar sokaklı yollarında dolaşırken başka bir dünyadaymışsınız gibi gelecek. Eşsiz manzaralara sahip tepelerinde doğa yürüyüşleriyle huzurun ve sakinliğin keyfini çıkarın. Yöresel ve organik birçok ürünü bulabileceğiniz halk pazarlarına mutlaka uğramadan dönmeyin.

PERŞEMBE/ ORDU

Fındık bahçelerinin denizi selamladığı şelaleleri, Yason Burnu Yarımadası plajları ve sakin sahiliyle Karadeniz’in en güzel duraklardan… 1500 metre yükseklikte yer alan Perşembe Yaylası, yemyeşil doğasının arasından akan kıvrım kıvrım dereleri görülecekler arasında.

Karadenizin keşfedilmeyi bekleyen kasabaları


TİREBOLU/ GİRESUN

İsmi, üç şehir anlamına gelen Tripolis’ten geliyor. Doğanın tarihle iç içe geçtiği kasabanın eski çeşmeleri ve Rum evlerinin olduğu mahalleler mutlaka görülmesi gerekenler listesinde. Tarih ve doğaya selam verdikten sonra yöresel pazı mıhlaması, mısır dolması ve hamsi böreği gibi Tirebolu mutfağını da denemeden geçmeyin. 

Karadenizin keşfedilmeyi bekleyen kasabaları


İĞNEADA/ KIRKLARELİ

Türkiye’nin Karadeniz’de Bulgaristan sınırına en yakın sahil kasabası. Sahilleri, su basar ormanları, tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkıyor. Tuzlu su gölleri, kıyı kumullar ve bataklıklar bir arada bulunuyor. Ayrıca göçmen kuşların konaklama adreslerinden...

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