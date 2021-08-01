Karadeniz’in en güzel plajları

Tarihi kalıntılardan serin sulara



Ceneviz Kalesi Plajı Düzce-Akçakoca



Plajın uzunluğu 200, genişliği 30 metre. Akçakoca’nın batısında, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki plaja toplu taşımayla da ulaşılabiliyor. Plaj, yıllardır Mavi Bayrak sahibi. Bölgede yaşamış olan Cenevizliler tarafından kurulan kalenin adını alan plajın denizi küçük çakıl taşlarıyla kaplı. İşletmelerden şezlong ve şemsiye temin edebilir, yiyecek ve içecek bulabilirsiniz. Tarihseverlerin özellikle tercih edebileceği bu plaja erken saatte gidip kaleyi ve kalıntılarını gezdikten sonra kendinizi denizin serin sularına bırakabilirsiniz.

Kendisi kadar çevresi de cazip

İğneada Plajı / Kırklareli

İğneada, Bulgaristan sınırının 15 kilometre güneyinde, Türkiye’nin Karadeniz kıyısının tam batı ucunda. Kasabanın kendisi pek ilgi çekici olmasa da çevredeki kıyı şeridi, güzel kumsallar, özellikle İstanbullular için bir cazibe merkezi. 22 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi, doğal olarak sakinliği de beraberinde getiriyor. Ayrıca İğneada Plajı Mavi Bayrak’lı; yani cankurtarandan denizinin temizliğine birçok özelliğe sahip. Plajın çevresi de etkileyici. Batısındaki Istranca tepeleri ve longoz ormanları gitmişken

görülmesi gereken yerler.

Denize kaçış rotası

Gümüşdere Plajı / İstanbul-Sarıyer

“İstanbul’a yakın ama kalabalık olmasın” diyenler için ideal bir plaj. Sarıyer’e 15 kilometre mesafedeki plajın kumsalı 400 metre. İçeride cankurtaran, duş, güvenlik, birçok büfe ve restoran var. Yüzme bilmeyenler ve çocuklar için uygun olan plaj, saat 19.00’da kapanıyor.

Kuzey’in Kaputaş’ı

Uluburun Plajı / Giresun

Kayalıklardan aşağıya merdivenle ulaşılan plajda kamp yapmak mümkün. Ayrıca şezlong ve şemsiye bulabileceğiniz Uluburun Plajı suyunun berraklığıyla da dikkat çekiyor. Görüntüsüyle Antalya’daki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nı andıran Uluburun Plajı için “Karadeniz’in Kaputaş’ı” da deniyor.

Akdenizli gibi...



Bozköy Plajı / Bartın-Amasra

Pırıl pırıl deniz ve incecik kumlar. Yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğa sahip plaj, sırtını zümrüt yeşili yamaçlara dayıyor. Amasra’nın Çakraz Köyü’ne varmadan ulaşılan sahil yerleşimden uzak ancak güzelliğinin keşfedilmesi ve gezginlerin ilgisinden dolayı özellikle hafta sonları biraz kalabalık olabiliyor.

80 milyon yıllık lav sütunları

Güzelcehisar sahili ve lav sütunları / Bartın

Örneği Kuzey ülkelerinde görülebilen lav sütunlarının hemen yanı başına bir örtü gibi serilmiş pırıl pırıl bir sahil burası. Tarihi 80 milyon yıl geriye giden lav sütunları etkileyici. Dibi kum ve ani derinlik değişimi yok. Çocuklu aileler için ideal. Kamp kurabilir, yiyecek-içecek de bulabilirsiniz.

Mavi deniz, geniş kumsal

Filyos Plajı / Zonguldak-Çaycuma

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki plaj 2 kilometre uzunluğunda. Çevresinde konaklama tesisleri, bol miktarda restoran ve kafe var. Plajın yanı başındaki Tios Antik Kenti gezilebilir. Zonguldak’a 25 kilometre mesafedeki kumsala toplu taşımayla da gidiliyor.

İnce kumlu

Abana Plajı / Kastamonu-Abana

Kastamonu’nun Abana ilçesindeki plaj, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde. İnce kumlu olması ve berrak suları plajı cazip kılan özelliklerden. Deniz biraz dalgalı, girerken dikkatli olun.

Güzelliği renginde saklı

Karakum Plajı / Sinop

Plaj adını da güzelliğini de siyah renkli kumdan alıyor. Bu rengin sebebi, Boztepe Yarımadası’nın bir yanardağın püskürttüğü kül ve kumlar. El değmemiş doğanın ortasındaki plaj, Sinop merkeze 3 kilometre uzaklıkta. Genellikle sakin olan plajda şezlong, şemsiye, duş ve kafeterya gibi olanaklar var.

Çocuklar suparkına bayılıyor

Mert Plajı / Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. En önemli özelliği, içinde bir suparkının olması. Çocukların çok ilgi gösterdiği plajda vitamin bar, şezlonglar, soyunma odaları, kafeterya, tuvalet ve duş da var. Plaj, aynı anda 5 bin kişiye kadar hizmet verebiliyor.

Girişi ücretsiz

Kopmuş Plajı / Artvin-Hopa

Artvin şehir merkeziyle Kopmuş Plajı arası mesafe yaklaşık 40 kilometre. Araçla 30 dakika sürüyor; otobüs ve minibüsle de ulaşım mümkün. 40 metre genişliğe ve

600 metre uzunluğa sahip. Denizin dibi kayalık. Girişin ücretsiz olduğu plajda duş, tuvalet, kafeterya ve cankurtaran var.

Turkuvaz sular

Kapısuyu Plajı / Bartın-Kurucaşile

Kurucaşile’ye 3 kilometre uzaklıktaki plaj adını yanı başındaki Kapısuyu Köyü’nden alıyor. 1 kilometrelik kumsalı var. Suyu Karadeniz’e inat turkuvaz renginde. Serin, incecik kumlu ve doğallığı bozulmamış. Denizle ırmağın birleşimi de plaja ayrı bir hava katıyor. Şezlong ve şemsiye kiralanabiliyor.

Ailelerin tercihi

Albatros Plajı / Trabzon-Akçaabat

Plajın uzunluğu 500, genişliği 25 metre. Karadeniz plajlarında ender rastlanan bir özellik olarak zeminin kum olmasıyla ünlü. Soyunma kabini, duş alanı, tuvalet ve yemek yeme noktaları var. Aileler tarafından da sıklıkla tercih edilen plajda şezlong ve şemsiye kiralanabiliyor.

Engelli kullanımına uygun

Bolaman Belediye Plajı / Ordu

2017 ve 2018’de Mavi Bayrak alan Bolaman Belediye Plajı’nın uzunluğu 200, genişliği 30 metre. Halk plajı statüsünde olan plaja giriş ücretsiz. Kum zeminli plajda

şemsiye, şezlong, tuvalet, duş var. Bolaman Plajı, engellilerin kullanımına da uygun.

Antikçağdan günümüze

Mugada Sahili / Bartın

Mugada, maviyle yeşilin iç içe geçtiği doğal bir liman. Antikçağlardan günümüze eski bir yerleşim yeri aslında. Kumunun güzel ve zemininin düz oluşu çadır kurmak isteyenler için de bir artı. Çevresinde

yeme-içme gibi ihtiyaçların karşılanabileceği tesisler var.

Günbatımı şahane

Çakraz Plajı / Bartın-Amasra

Kumu, denizi, sırtını dayadığı yeşil orman gibi özellikleriyle öne çıkan plaj, Karadeniz’in en güzellerinden. Amasra’ya sadece 25 dakika uzaklıkta ve ulaşımı kolay. Çevresinde birçok konaklama alternatifi ve restoran var. Günbatımı manzarası görülmeye değer.

Mavi Bayrak dalgalanıyor

İnkumu Plajı / Bartın

Mavi Bayrak’lı ve yaklaşık 3 kilometrelik plaj Karadeniz’de ilk akla gelenlerden. Sahili oldukça geniş. İnkumu’nun tatil beldesi olması nedeniyle çok sayıda tesis ve konaklama alternatifi var. Yazın oldukça kalabalık... Bartın’dan kalkan toplu taşıma araçlarıyla

25 dakikada ulaşabilirsiniz.

Merkezdeki çekim noktası

Büyük Liman-Küçük Liman / Bartın-Amasra

Büyük Liman, Amasra’nın en kalabalık plajı. 300 metrelik plaja giriş ücretsiz ancak şezlong ve şemsiye ücretli. Korunaklı olduğundan rüzgârlı havalarda dahi deniz çarşaf gibi. Batıya bakan doğal koydaki Küçük Liman Plajı daha sakin bir yer. Şemsiye ve şezlong bu plajda da ücretli.