Karadeniz'de mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yer
Manastırlar, kiliseler, tarihi konaklar, köşkler, kaleler, binlerce yıl öncesine uzanan yerleşimler ve kaya mezarlarıyla zengin bir tarihe sahip bu coğrafyada görülecek onlarca yer var. İşte mutlaka görmeniz gereken 5 yer...
SÜMELA MANASTIRI / TRABZON
Hıristiyanlar için önemli bir kutsal merkez olan Sümela, Karanlıkdağ’ın sarp yamacı üzerine MS 4. yy’da kurulmuş. Doğayla bütünleşmiş yapıyı Osmanlı fethettikten sonra buranın korunması için padişahlar fermanlar çıkardı. Yapı ana kaya kilisesi, şapeller, öğrenci odaları, mutfak ve kütüphaneden oluşuyor.
ZİLKALE / RİZE
Fırtına Vadisi’ne hâkim konuma inşa edilmiş kale etkileyici manzarası, görkemli yapısı ve doğayla bütünleşmiş olmasıyla mutlaka görülmeli. Trabzon İmparatorluğu döneminde inşa edilen yapı dereden 150 metre yüksekte yer alıyor.
KURUL KAYALIKLARI / ORDU
Pontus Krallığı döneminde sarp kayalıklara inşa edilen Kurul Kalesi’nin etrafında Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yapılan kazı çalışmalarıyla bilinen tarih değişti. Artık Karadeniz’de 2200 yıl öncesinde de yerleşim olduğunu biliyoruz.
SAFRANBOLU EVLERİ / KARABÜK
Türk ev mimarisinin en iyi örneklerinin korunduğu tarihi ahşap konakları, çarşısı, otantik dokusu, mağaraları ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki ilçeye ayak bastığınız anda kendinizi 17. yüzyıl’da bulacaksınız.
SİNOP KALESİ VE CEZAEVİ / SİNOP
MÖ 7. yy’da inşa edilen kale bugün de özelliğini koruyor. Şiirlere ve şarkılara konu olan kalenin içindeki tarihi cezaeviyse 1999’da müzeye dönüştürüldü. Sabahattin Ali ve Ruhi Su gibi isimler bu cezaevinde yattı. Aldırma Gönül şarkısı burada yazıldı.
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