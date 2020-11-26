MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Seyahat HaberleriKaradeniz'de mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yer
GeriSeyahat Karadeniz'de mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yer
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Karadeniz'de mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yer
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

Karadeniz'de mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yer

Manastırlar, kiliseler, tarihi konaklar, köşkler, kaleler, binlerce yıl öncesine uzanan yerleşimler ve kaya mezarlarıyla zengin bir tarihe sahip bu coğrafyada görülecek onlarca yer var. İşte mutlaka görmeniz gereken 5 yer...

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

SÜMELA MANASTIRI / TRABZON

Hıristiyanlar için önemli bir kutsal merkez olan Sümela, Karanlıkdağ’ın sarp yamacı üzerine MS 4. yy’da kurulmuş. Doğayla bütünleşmiş yapıyı Osmanlı fethettikten sonra buranın korunması için padişahlar fermanlar çıkardı. Yapı ana kaya kilisesi, şapeller, öğrenci odaları, mutfak ve kütüphaneden oluşuyor. 

Karadenizde mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yer


ZİLKALE / RİZE

Fırtına Vadisi’ne hâkim konuma inşa edilmiş kale etkileyici manzarası, görkemli yapısı ve doğayla bütünleşmiş olmasıyla mutlaka görülmeli. Trabzon İmparatorluğu döneminde inşa edilen yapı dereden 150 metre yüksekte yer alıyor. 

Karadenizde mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yer



KURUL KAYALIKLARI / ORDU 

Pontus Krallığı döneminde sarp kayalıklara inşa edilen Kurul Kalesi’nin etrafında Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yapılan kazı çalışmalarıyla bilinen tarih değişti. Artık Karadeniz’de 2200 yıl öncesinde de yerleşim olduğunu biliyoruz. 

SAFRANBOLU EVLERİ / KARABÜK

Türk ev mimarisinin en iyi örneklerinin korunduğu tarihi ahşap konakları, çarşısı, otantik dokusu, mağaraları ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki ilçeye ayak bastığınız anda kendinizi 17. yüzyıl’da bulacaksınız. 

Karadenizde mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yer



SİNOP KALESİ VE CEZAEVİ / SİNOP 

MÖ 7. yy’da inşa edilen kale bugün de özelliğini koruyor. Şiirlere ve şarkılara konu olan kalenin içindeki tarihi cezaeviyse 1999’da müzeye dönüştürüldü. Sabahattin Ali ve Ruhi Su gibi isimler bu cezaevinde yattı. Aldırma Gönül şarkısı burada yazıldı. 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle